Hành trình từ cô ca sĩ đến giọng đọc làm say lòng nhiều thế hệ

Với nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, NSƯT Kim Cúc là cái tên không còn xa lạ. Suốt hơn 40 năm gắn bó với chương trình "Đọc truyện đêm khuya", giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của bà đã đưa nhiều tác phẩm văn học đến với công chúng. Bà cũng là một trong những phát thanh viên đầu tiên đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975.

Sinh năm 1944, ngay từ nhỏ, NSƯT Kim Cúc đã dành niềm yêu thích đặc biệt cho phát thanh. Trên đường đi học, cô bé Kim Cúc ngày ấy thường dừng lại nghe giọng đọc của các phát thanh viên qua những chiếc loa công cộng.

NSƯT Kim Cúc thời trẻ

Tuy nhiên, trước khi trở thành một trong những giọng đọc nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ tại đoàn văn công.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến vào năm 1967. Tháng 7 năm đó, ở tuổi 23, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phát thanh đầu tiên bà thực hiện cùng NSƯT Trần Phương hướng đến binh lính của chính quyền Sài Gòn.

Đến năm 1971, bà chuyển hẳn về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dù sở hữu chất giọng truyền cảm, ít ai biết NSƯT Kim Cúc chưa từng trải qua một khóa đào tạo phát thanh chuyên nghiệp. Những kỹ năng nghề nghiệp của bà phần lớn được tích lũy thông qua quá trình tự học và rèn luyện.

Thời gian đầu vào nghề, do ảnh hưởng của tiếng địa phương, bà thường mắc một số lỗi phát âm. Sau khi được lãnh đạo Đài nhắc nhở, nữ nghệ sĩ quyết tâm sửa bằng được. Cứ sau mỗi giờ làm việc, bà lại xuống tầng hầm, kiên trì tập đọc từng từ để khắc phục những hạn chế của mình.

NSƯT Kim Cúc (ngoài cùng bên phải)

Không chỉ tập phát âm, bà còn dành thời gian nghe các chương trình phát thanh, nghiên cứu cách đọc, cách ngắt nghỉ của những đồng nghiệp đi trước, từ đó tìm ra lối thể hiện phù hợp với chất giọng của mình.

Một kỷ niệm khác khiến NSƯT Kim Cúc quyết tâm nâng cao trình độ là lần đọc sai tên nhà điêu khắc Michelangelo. Khi ấy, do không biết ngoại ngữ, bà đọc theo phần phiên âm có sẵn trong văn bản và bị một đồng nghiệp lớn tuổi phê bình bằng những lời nặng nề.

Dù cảm thấy tổn thương, thay vì oán trách người khác, nữ nghệ sĩ quyết định dành thêm thời gian cho việc học. Song song với công việc tại Đài, bà theo học đại học tại chức, trau dồi ba ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, đồng thời đọc nhiều sách để mở rộng kiến thức.

Mục đích học tập của bà không phải để lấy bằng cấp hay chứng tỏ bản thân với người khác mà để hạn chế những sai sót trong công việc.

Sự nghiêm túc với nghề cùng những kiến thức thanh nhạc tích lũy từ thời còn là ca sĩ đã giúp NSƯT Kim Cúc từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực phát thanh.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của bà là được nhà văn Nguyễn Tuân dành lời khen sau khi nghe bà thể hiện tác phẩm "Sông Đà". Vị nhà văn thậm chí đã tìm đến Đài Tiếng nói Việt Nam để gặp nữ phát thanh viên nhưng hôm đó bà không có mặt.

Thông qua đồng nghiệp, nhà văn Nguyễn Tuân nhắn gửi lời khen tới bà: "Nó là đứa đọc đúng nhất cái hồn tác phẩm của tôi".

Gần 30 năm mới tiết lộ một chuyện đặc biệt

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của NSƯT Kim Cúc là vào ngày 30/4/1975, khi bà 31 tuổi.

Trưa hôm đó, chỉ khoảng 15 phút sau thời khắc lịch sử tại Dinh Độc Lập, bản tin chiến thắng đầu tiên đã vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng đọc của hai phát thanh viên Kim Cúc và Kim Túy.

Do bản tin được phát trực tiếp, không lưu lại băng ghi âm nên trong nhiều năm, công chúng ít biết đến vai trò của nữ nghệ sĩ trong thời khắc đặc biệt này.

NSƯT Kim Cúc - Người đầu tiên đọc “Bản tin chiến thắng” vào trưa 30/4/1975

Đáng chú ý, phải gần 30 năm sau, câu chuyện mới được NSƯT Kim Cúc chia sẻ với báo chí. Thậm chí, người chồng vốn cũng là biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam không biết đến việc này trong suốt nhiều năm.

Với nữ nghệ sĩ, việc truyền tải thông tin nhanh chóng tới đồng bào cả nước là trách nhiệm của một phát thanh viên. Bà không xem những gì mình đã làm trong ngày lịch sử ấy là thành tích cá nhân.

Bên cạnh dấu ấn lịch sử này, NSƯT Kim Cúc còn được đông đảo công chúng yêu mến nhờ chương trình "Đọc truyện đêm khuya" mà bà bắt đầu gắn bó từ năm 1969.

Trong hơn bốn thập kỷ, giọng đọc của nữ nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhiều thế hệ thính giả, góp phần đưa chương trình trở thành một trong những chuyên mục được yêu thích của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với NSƯT Kim Cúc, công việc của một phát thanh viên không đơn thuần là đọc chính xác nội dung văn bản mà còn phải giúp người nghe cảm nhận được không gian, âm thanh và cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải.

NSƯT Kim Cúc

Ngay cả sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cũng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Học viên của bà không chỉ là những người muốn trở thành MC, phát thanh viên mà còn có cán bộ làm công tác tuyên truyền, cán bộ trại giam và cả các nhà sư.

Năm 2013, NSƯT Kim Cúc dừng cộng tác với chương trình "Đọc truyện đêm khuya". Bên cạnh việc sức khỏe suy giảm, bà muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

Mới đây, ngày 26/11, Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn thông tin từ gia đình cho biết NSƯT Kim Cúc đã qua đời vào lúc 22h25 ngày 24/11, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 83 tuổi.

Sự ra đi của NSƯT Kim Cúc để lại niềm tiếc thương đối với những người làm phát thanh và nhiều thế hệ thính giả từng lớn lên cùng giọng đọc của bà.