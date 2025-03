Nữ sinh 2007 người Dao thấy tài khoản ngân hàng được cộng thêm 50 triệu đồng, lập tức báo công an xã

Theo Báo Tuyên Quang Online, Bàn Thị Mĩ Hảo, sinh năm 2007, dân tộc Dao, trú tại thôn Đèo Tế, xã Hùng Đức (Hàm Yên), tỉnh Tuyên Quang, hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Thái Hoà nhận được 50 triệu đồng chuyển vào tài khoản của bản thân từ một tài khoản lạ. Hảo đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm, trả lại số tiền đó cho người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của em Hảo, Công an xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, kịp thời xác định người chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Hảo là anh Quan Văn Anh, sinh năm 1995, trú tại thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ (Chiêm Hoá). Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an, Bàn Thị Mĩ Hảo đã chuyển lại toàn bộ số tiền trên cho anh Quan Văn Anh. Đây là hành động đẹp tạo sức lan toả trong xã hội.

Ngày 14/3, anh Quan Văn Anh đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an xã Hùng Đức và em Bàn Thị Mĩ Hảo đã hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm giúp anh nhận lại số tiền 50 triệu đồng bị chuyển khoản nhầm trước đó.

Trước đó, ngày 3/3, Công an phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế cũng cho biết đơn vị vừa hỗ trợ, hướng dẫn em Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2003, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Cụ thể, ngày 26/02/2025, em Hùng nhận được cuộc gọi từ gia đình thông báo có anh Phan Xuân Tùng, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chuyển nhầm vào tài khoản em 219 triệu đồng. Do tài khoản em Hùng không đăng ký biến động tài khoản nên không nắm sự việc này. Ngay sau đó em Hùng tiến hành kiểm tra thì phát hiện đúng có số tiền 219 triệu đồng vào tài khoản từ ngày 22/02/2025. Không tham tiền chuyển khoản nhầm, đồng thời cảnh giác lừa đảo, ngày 27/2/2025, em Nguyễn Văn Hùng đã đến Công an phường An Cựu trình báo. Qua đó, Công an phường đã tiếp nhận thông tin và hướng dẫn các thủ tục để em Hùng trao trả lại số tiền nói trên cho người chuyển khoản nhầm.

Nhận lại số tiền, anh Phan Xuân Tùng không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Nguyễn Văn Hùng cùng lực lượng Công an phường An Cựu.