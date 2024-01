"Nữ thần" Baifern Pimchanok "flex" bếp trong biệt thự 55 tỷ: Toàn đồ hiệu xịn, đỉnh nhất là lò vi sóng gần 6000 đô

Baifern Pimchanok hiện đang là chủ sở hữu của một căn biệt thự rộng rãi có giá trị lên đến 55 tỷ đồng. Căn nhà được hoàn thiện vào đầu tháng 3 năm 2023, khiến ''ngọc nữ Thái'' vô cùng hạnh phúc và hào hứng. Được biết, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được Baifern đóng góp ý tưởng để tạo ra một bản thiết kế hoàn hảo nhất. Chưa dừng lại ở đó, những thiết bị nội thất và gia dụng trong nhà cũng do một tay người đẹp sinh năm 1992 lựa chọn.

Baifern sở hữu căn biệt thự trị giá 55 tỷ đồng.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cổ điển.

Có lẽ, một trong những không gian được Baifern mạnh tay đầu tư nhất chính là căn bếp. Phòng bếp của Baifern có diện tích khoảng 25m2 và được thiết kế vô cùng đẹp mắt và gần gũi. Cô không chỉ lựa chọn nội thất gỗ đắt đỏ để làm bếp mà còn trang bị vô số đồ gia dụng hiện đại như: máy rửa bát, lò vi sóng, lò nướng,... để phục vụ cho quá trình nấu nướng hàng ngày.

Cùng soi ngay một vài món đồ dùng trong bếp của Baifern để xem người đẹp 31 tuổi ưng các sản phẩm đến từ thương hiệu nào nhé!

Căn bếp nhỏ trong biệt thự trắng của Baifern.

Trong bức ảnh được Baifern đăng tải gần đây, dân tình dễ dàng soi ra được chiếc lò nướng âm tường Miele H67802BP2 trị giá 5699 USD. Đây là một trong những lò nướng âm tường Miele tốt nhất trong dòng sản phẩm 30 inch của Miele. Sản phẩm có dung tích khổng lồ 9,2 cu. ft. và cung cấp một loạt tính năng linh hoạt cho những người cần lò nướng của họ để thực hiện nhiệm vụ kép. Ngoài ra, Baifern cũng sử dụng mẫu lò vi sóng của thương hiệu này để nấu chín thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.

Trong video làm bánh sinh nhật cho bạn trai Nine Naphat, Baifern cũng ''để lộ'' chiếc nồi chiên không dầu được cô đặt trong góc bếp. Theo đó, sản phẩm được ''ngọc nữ Thái'' tin dùng là Philips HD9220/50. Mẫu nồi này có dung tích 800g với công nghệ Rapid Air độc đáo của Philips mang đến cho người dùng bữa ăn lành mạnh và ít dầu mỡ nhất có thể.

Chiếc máy có hình thù lạ lẫm được Baifern đặt cạnh hộp đựng dao chính là máy lọc nước Wells The One White. Đây là dòng máy lọc đời mới trên thị trường với khả năng lọc nước sạch giữ trọn vi khoáng tự nhiên tăng cường miễn dịch, đạt chuẩn an toàn uống trực tiếp không cần đun sôi. Giá của mẫu máy lọc này là khoảng 49 triệu đồng.

Di chuyển lên tầng 2 của căn nhà, Baifern còn đặt một chiếc tủ lạnh màu kem của thương hiệu Smeg trong phòng ngủ. Mẫu tủ lạnh này gây ấn tượng với thiết kế bo tròn tinh giản và mềm mại phù hợp với những không gian sang trọng giống căn phòng của Baifern. Chưa hết, trên kệ trang điểm, cô còn đặt thêm chiếc máy lọc nước khác, đó là Wells True Tankless UV+ khác. Theo thông tin tìm hiểu được, chiếc máy này có giá bán niêm yết lên đến 2648 USD (~65 triệu đồng).