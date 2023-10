"Nữ tướng" kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc Phạm Thị Việt Hà: 18 tuổi đầu tư đất lãi 100 lần, sẵn sàng bỏ vị trí Phó Tổng giám đốc đi làm sale bất động sản

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với chức Phó Tổng giám đốc tại một tập đoàn lớn, Phạm Thị Việt Hà bất ngờ rẽ sang làm sale bất động sản. Không sợ bắt đầu từ con số 0 tròn chĩnh, Hà đã nhanh chóng nhân bản mình lên thành sale đột phá và trở thành "nữ tướng" của Sàn bất động sản cao cấp Đất Xanh Miền Bắc.







Khi đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cơ duyên nào đưa chị trở thành nhà đầu tư bất động sản ở cái tuổi vốn được xe là "non người trẻ dạ"?

Được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công chức Nhà nước đúng nghĩa, nhưng không hiểu Hà lại có máu đất cát. Ngày đấy cũng không dạy mình mua bán bất động sản thế nào nhưng cứ có tiền là tích lại mua đất. Sau này Hà đi xem tử vi thì được bảo rằng "hơi thở đã nói đến đất rồi và làm đất rất hợp".

Khi đang học đại học năm đầu, Hà đi bán bảo hiểm. Bán hàng "mát tay", mình nhanh chóng trở thành gương mặt bán bảo hiểm xuất sắc nhất thời bấy giờ, thậm chí còn được treo ảnh tuyên dương ở nhiều chi nhánh. Lúc đó, trong khi sinh viên mới ra trường thu nhập chỉ 500 nghìn đồng/tháng thì nguồn thu nhập từ bảo hiểm của Hà vài lên mức chục triệu đồng/tháng. Năm 1999, Hà có thu nhập tháng đỉnh điểm 68 triệu, Hà quyết định cho mẹ 11 triệu, nộp học phí 1 năm, ghi văn bằng 2 để học và mua 1 mảnh đất đầu tiên 17,5 triệu ngay sau nhà Hà. Số Hà rất may, mua đất xong thì đường mở rộng, lô đất bỗng ra mặt đường. Hơn 10 năm sau, Hà bán được 1,7 tỷ đồng (lãi gần 100 lần).

Có "lộc đất", sau đó chị dồn tiền tiếp tục mua những bất động sản tiếp theo như thế nào?

Ngày Hà vừa ra trường, trong một lần về thăm gia đình người yêu. Lúc đó, bố người yêu đi mua phiếu đấu giá, thấy vậy mình ngỏ ý nhờ mua hộ, bác hỏi "Con có tiền không?", trong người có sẵn 7,5 triệu đồng Hà vét hết đưa cho bác mua 3 phiếu đấu giá. Sau đó, Hà đấu trúng được cả 3 lô và lại về đi xoay tiền để trả. Và cứ như thế, có tiền trong khả năng bao nhiêu mình mua đất bấy nhiêu.

Năm 25 tuổi Hà đã sở hữu 5 bất động sản. Năm 33 tuổi, Hà có trong tay hơn chục lô đất và vài căn chung cư, 2 xe ô tô. Tất cả được làm nên từ "đôi bàn tay này" (cười). Hà đặt ra mục tiêu khi về hưu sẽ có ít nhất 40 căn chung cư Hà Nội để cho thuê.

Cái duyên của mình với đất cũng rất lạ, sổ đỏ của mình toàn 6866, 6888 hoặc 6699. Hà thường mua từ 2-3 lô liền nhau bởi mình luôn có suy nghĩ một là có thể làm cây xăng, hai có thể làm chăn ga gối đệm, ba có thể làm quán karaoke và bốn có thể làm nhà hàng.

Theo Hà mua bất động sản "vừa mắt mình sẽ vừa mắt người", mỗi lần mua xong mình không có nhu cầu bán nhưng người khác thường tìm đến hỏi mua. Mình bán bất động sản nhàn vô cùng bởi khách mang công chứng đến nhà và họ làm hết thủ tục giấy tờ. Khi bán xong rồi, Hà lại đi đầu tư, cứ mải miết thế chẳng bao giờ biết chán.



Nhiều người nói rằng tại sao Hà có lộc cứ "sờ" vào đất là thắng, còn họ thì bị lỗ. Hà nghe xong chia sẻ đầu tư của họ thì đã biết ngay họ không có mắt nhìn sản phẩm và thực sự cần 1 người định hướng. Nếu mua bất động sản theo số đông thì sẽ không còn nhịp thoát hàng nữa. Với nhà đầu tư họ luôn luôn phải tìm 1 mảnh đất mới, một vùng đất mới, một tiềm năng mới để chu kỳ 3 năm, 4 năm, 5 năm có một sự bứt phá về hạ tầng. Với mắt nhìn bất động sản như thế nên tất cả các tấc đất Hà mua sau 6 năm, 10 năm đều bán với tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn gấp rất nhiều lần.

Đang "ăn nên làm ra" khi bán bảo hiểm, tại sao chị lại chuyển sang bất động sản?

Sau 4 năm đi bán bảo hiểm, có nền tảng kinh nghiệm, có tiền trang trải tiền học, giúp Hà được đi nước ngoài. Ra trường mình quyết định dừng bán bảo hiểm thi tuyển vào Tập đoàn lớn. Hà trở thành thư ký văn phòng HĐQT Ngân hàng An Bình. Sau đó mình lại được kéo sang một ngân hàng khác làm ở Ban trù bị thành lập ngân hàng. Với mục tiêu sau 5 năm ra trường phải lên chức trưởng phòng, mình đầu quân cho Tập đoàn Vingroup và trở thành Trưởng phòng nhân sự của Vinschool. Sau đó, Hà có sang làm Phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn.

Nhưng số phận đã an bài Hà có số đất cát. Ấn tượng với hình ảnh những "nữ tướng" kinh doanh bất động sản rất sang, rất đẹp và rất giàu, Hà quyết định chuyển nghề đi bán bất động sản. Hà xin về Đất Xanh Miền Bắc và bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh của một sale mới vào nghề.

Chập chững bước vào nghề, giao dịch đầu tay của chị có gì đáng nhớ?



Hà còn nhớ như in 5 ngày sau khi trở thành sale bất động sản Hà bán được 1 căn shop trị giá 12,7 tỷ. Đây phải nói là một thương vụ chớp nhoáng, may mắn và đầy bất ngờ.

Sang Đất Xanh ngày thứ 2, trong một buổi đi đào tạo về, tình cờ ở thang máy Hà gặp một chị khách hàng (sau này Hà mới mới biết chị là giám đốc của một ngân hàng lớn). Thấy Hà mặc đồng phục Đất Xanh Miền Bắc nên chị chủ động xin số và không quên dặn có thông tin căn shop khối đến tòa Park 7- Park 8 thì gọi chị.

Đúng thật là trời cho số làm giàu, ngay sau đó trong buổi ra mắt căn shop, với một cái đầu nóng hổi của sale mới vào nghề, Hà cầm máy gọi luôn cho chị Giám đốc. Đang họp HĐQT nhưng với sự thúc giục của Hà, chị giám đốc chuyển ngay 100 triệu đặt chỗ và 30 phút sau có mặt.

Trời cho may mắn, trong số 725 khách hàng ở khách sạn Melia bốc thăm ngày hôm đó, chị giám đốc may mắn bốc được đúng 2 căn và bán ngay ở sự kiện 1 căn chênh 500 triệu. Chị không quên thưởng luôn cho Hà 50 triệu. Hà đi về mà lòng rung rinh hạnh phúc, một người mới vào nghề bán được căn shop 12,5 tỷ chỉ trong 5 ngày như một câu chuyện trong mơ.

Sau đó, sếp hỏi bí quyết gì, Hà có chia sẻ "tại vì nóng hổi quá, nên bao nhiêu tình yêu Hà bốc hết lên đầu và truyền đến đầu khách ngay lập tức"..

Sau lần may mắn này dường như Hà luôn là người được trời thương. Có lần cần gấp 750 triệu để trả nợ ngay sát tết, mình đã dốc hết năng lực bán được 11 căn biệt thự chỉ trong vòng 19 ngày. Trước khi nghỉ tết, Hà xách 2 túi tiền về trả nợ còn dư được 60 triệu đồng.

Làm sale bán bất động sản thì dễ nhưng để giữ luôn giữ được một cái đầu "nóng" thì rất khó. Đâu là động lực để chị luôn hừng hực với nghề?

Mình còn nhớ rất nhiều lần, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc Vũ Cương Quyết có trao hoa trao quà vinh danh sale xuất sắc cho Hà và có ôm vai dặn dò "Nhân bản Việt Hà lên nhé!". Từ trước đến giờ Đất Xanh Miền Bắc chưa có người bán hàng đột phá như vậy, sếp muốn đặt mình ở một cương vị mới, nhân bản con người Hà lên, thiện chiến của Hà, năng lượng của Hà, kỹ năng chốt khách của Hà.

Thực sự những câu nói của sếp đã truyền lửa cho Hà. Sếp Quyết cũng là người thầy, người truyền "nhiệt" để Hà bứt phá vượt qua những lúc tưởng chừng đuối nhất.

Sàn kinh doanh cao cấp ra đời đúng giai đoạn dịch Covid-19, giãn cách xã hội. Nhưng khó khăn không vùi dập mà còn giúp Chị cùng đồng đội vượt bão, vươn lên dẫn đầu. Sự đột phá này đến từ đâu, thưa chị?

Trước đây rất là nhiều năm Đất Xanh Miền Bắc đã có nhóm kinh doanh cao cấp nhưng kết quả không như mong đợi. Khi Hà về tạo dựng có đề xuất với sếp là" cho em xin đơn giản thôi, dễ hiểu thôi - không phải luxury, không màu mè. Cái tên thật đơn giản để người Việt hiểu được đó là Sàn kinh doanh cao cấp của Đất Xanh Miền Bắc".

Thực sự, Hà là người vô cùng may mắn khi có những nhân viên rất xuất sắc mà rất nhiều sàn muốn thôn tính, muốn lôi kéo. Có những nhân sự của Hà sang sàn khác họ là chủ lực doanh số, trở thành lãnh đạo nhưng ở đây họ chỉ là nhân viên thôi.

Ở Sàn kinh doanh cao cấp của Hà đúng như một "lò luyện kim đan" sẽ cho ra những viên ngọc sáng của nghề, những tư duy sáng của nghề những phương châm đánh sáng về dự án. Hà thấy đội ngũ của mình rất tuyệt vời, họ chịu được những áp lực của Hà, áp lực của thị trường trong những lúc khó khăn nhất.

Và kết quả, nửa đầu năm 2023 trong khi các sàn "ngủ đông" thì Sàn kinh doanh cao cấp chốt hàng ồ ạt. 1 tháng sau tết, Hà và đồng đội đã chốt được 61 giao dịch, tổng 6 tháng đầu năm 147 giao dịch với hơn 500 tỷ tiền hàng đổ về công ty.

Có thể nói Sàn kinh doanh cao cấp đã "vượt bão", "phá băng" thành công, bí quyết chị và đồng đội bán nhà cho người giàu là gì?

Hà nghĩ bán bất động sản cho giới thượng lưu không phải cứ truyền thông là bán được hàng. Hà luôn dạy nhân viên đừng vì lợi nhuận của bất động sản mà nhăm nhăm vào mục đích bán, trước tiên hãy tư vấn cho khách giá trị đã. Khách không mua nhưng sẽ theo dõi, vài năm sau khách sẽ ngấm và tin tưởng các bạn.

Hà cho rằng, sự chuyên nghiệp cần thiết trong cả một quá trình, khi tư vấn mình không quấy rầy khách, khách sẽ cảm thấy sale là người đáng tin cậy. Khi zalo của sale cập nhật một xu hướng và đem đến cho khách hàng những thông tin chuẩn, khách sẽ dần tin tưởng vào tư vấn của sale.

Bán hàng cho nhà giàu, giao dịch bất động sản để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất là gì?

Đó là 1 khách hàng khiến Hà cảm thấy tự hào có, hạnh phúc có. Cô là nữ chủ tịch một doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Sau này Hà mới biết công ty của cô ấy chuyên cung cấp bê tông cho chính dự án Hà đang bán.

Đó là thời điểm vào năm 2021, đang giãn cách xã hội, sau 30 phút tư vấn vị chủ tịch chuyển cọc 1,4 tỷ đồng để mua cùng lúc 7 biệt thự trị giá 200 tỷ ở Gia Lâm. Giao dịch này khiến mình cảm giác như đang mơ. Lúc đó, Hà có nói với mẹ mình: "Con sung sướng quá mẹ ạ. Không hiểu sao họ lại tin con đến thế!".

Sau này, khi hỏi lại cô chủ tịch "Vì sao chị lại tin em, chuyển tiền cọc ngay cả khi chị còn chưa được cầm được giấy tờ gì? Chị ấy chỉ bảo "Chị tin tưởng em qua giọng nói, bởi vì chị cũng là 1 người quản lý về kinh doanh. Ngày hôm nay chị cũng rất hạnh phúc vì gặp em, gặp đúng người. Tất cả những câu hỏi của chị em đều trả lời được hết, tư vấn của em rất chi tiết".

Sau giao dịch xong, cô chủ tịch còn dẫn Hà về công ty giới thiệu và có ý muốn lôi kéo Hà về làm cho cô (cười).

Là một trong những sàn nòng cốt của Đất Xanh Miền Bắc, đến hiện tại điều chị tự hào nhất về Sàn kinh doanh cao cấp là gì?

Hà tự hào vì có một đội ngũ đồng hành rất giỏi, một ekip xuất sắc. Cộng sự luôn sát cánh bên Hà là anh Hàn Văn Huynh - Founder Sàn kinh doanh cao cấp. Anh Huynh có 12 năm quản lý về ngành giao thông. Anh đi dọc đất nước, anh nắm rất rõ từng con đường, giao thông hạ tầng từng khu vực. Nói đến bất động sản thì giao thông vô cùng quan trọng. Giao thông mới là cái thật sự thúc đẩy bất động sản phát triển.

Cánh tai phải của Hà là MC - BTV Mạnh Tùng. Từng làm ở VTV nên Tùng đi rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều, Tùng hiểu về cái đặc trưng sâu sắc của văn hóa vùng miền nên khi phân tích dự án rất chuẩn.

Còn Hà xuất thân từ dân tài chính, bảo hiểm, 18 tuổi đã biết kiếm tiền mua bất động sản. Và ngày hôm nay từ những lô đất rất nhỏ, giá trị vô cùng thấp đã trở thành những tài sản rất lớn.

3 mảnh ghép tưởng chừng rời rạc nhưng khi bên cạnh nhau đã tạo thành một khối vững chãi, giúp tạo dựng nên sự thành công của Sàn kinh doanh cao cấp ngày hôm nay.

Sự nghiệp của chị dường như giống một biểu đồ hình Sin. 3 lần bầu bí là 3 lần rất khó khăn. Đã có lúc chị xin nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai nhưng khi bắt đầu lại từ con số 0 chị rất nhanh chóng leo tới đỉnh. Chị cân bằng công việc và gia đình như thế nào?

Thật sự mỗi lần bầu bí cơ địa của Hà rất yếu nên gần như mình sẽ xin nghỉ việc hẳn chỉ để nghỉ ngơi, tập trung cho con khỏe mạnh nhất.

Nghỉ ở nhà là mình dành thời gian chăm con tuyệt đối, thuần là 1 bà mẹ nội trợ. Mình không vắt sữa giống như những mẹ khác mà muốn con được bú trực tiếp. Hà luôn cho con bú đến năm 2 tuổi. Hà nấu tất cả những món ăn ngon nhất cho con, làm các loại bánh, mứt, chè, chỉ để cho các con có những món ăn sạch. Quan điểm của Hà là đầu vào phải rất sạch.

Dù nghỉ ở nhà chăm con nhưng trước đó Hà luôn có những kế hoạch tài chính để đảm bảo trong thời gian nghỉ mình không bị phụ thuộc vào bất cứ thứ gì và con mình vẫn được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Con vẫn phải đảm bảo từ 6 đến 8 tháng mình mới đi làm.

Chính vì đặt rất là nặng nhiệm vụ của 1 người phụ nữ, 1 người mẹ nên có những thời điểm Hà sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp.

Chị sẵn sàng bỏ vị trí Phó Tổng giám đốc, không sợ bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất. Đâu là động lực để chị luôn tự tin khi bắt đầu lại từ con số 0 tròn chĩnh?

Khi bắt đầu một cái gì đấy, rất nhiều người nói là phải có duyên, có duyên mới làm được. Nhưng Hà đã giải hóa được câu nói đó, Hà tin rằng làm được hay không phải do duyên, tất cả là do mình, do ý chí nghị lực của mình.

Trước kia, Hà học ngành xã hội nhưng sau lại đi làm bảo hiểm. Ai cũng nói là có duyên nhưng Hà nghĩ do cố gắng hết sức nên nằm trong top bán bảo hiểm tốt nhất hệ thống thời bấy giờ. Rồi Hà làm ngân hàng, Hà vẫn làm xuất sắc. Sang đến Vingroup, bắt đầu ở mảng nhân sự ngành giáo dục mới tinh nhưng Hà vẫn làm được và làm tốt.

Hà không bao giờ có suy nghĩ ghim mình vào đúng cái nghề mình học và luôn sẵn sàng thay đổi công việc. Mình không giấu dốt và có thể bù đắp được tất cả những gì mình thiết bằng sự hiểu biết và học hỏi.