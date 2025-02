Nửa đêm, mẹ Bắp bất ngờ tung "sao kê online", nói rõ lý do không thể về Việt Nam trong 4 tháng tới

Khuya ngày 26/2, mẹ bé Bắp (Minh Khôi) đăng tải hình ảnh lịch sử giao dịch trong tài khoản T., từ ngày 21-24/2.

Sau Phạm Thoại, mẹ bé Bắp lên tiếng về chuyện sao kê.

“Mẹ Bắp thoáng nghĩ những hình ảnh sao kê online này dù là thật thì cũng sẽ có những cô chú cũng sẽ nghĩ rằng mẹ bắp photo và chỉnh sửa”, chị Thu Hòa chia sẻ. Thế nên, cô hứa hẹn sau khi lo ổn định việc chữa trị cho bé Bắp tại Singapore, sẽ về Việt Nam để sao kê minh bạch.

Cô phân trần: “Mẹ bắp xin cô chú cho mẹ bắp thời gian này tập trung lo cho bắp, sau khi ổn định mẹ bắp sẽ sao kê tất cả rõ ràng, minh bạch và cập nhật cho cô chú rõ ràng và cụ thể về những khoản cô chú đã cho bắp và khoản chi cho việc điều trị.

Mẹ bắp rất mong cô chú đừng giận và cho mẹ bắp sao kê sau khi bắp làm ghép tủy xong ạ.

Mẹ bắp hoàn toàn khẳng định là mẹ bắp sẽ sao kê đầy đủ và rõ ràng cũng như chịu mọi trách nhiệm với cô chú nếu mẹ bắp làm sai”.

Mẹ Bắp đăng lịch sử giao dịch.

Cũng trong chia sẻ lần này, chị Thu Hòa đăng tải bức thư của bệnh viện nơi bé Bắp đang điều trị tại Singapore - National University Hospital, nói về việc cô phải ở lại bệnh viện trong vòng 4 tháng tới.

Như đã chia sẻ trước đó trong phiên livestream của Phạm Thoại vào tối 25/2, đây là lý do chính khiến chị Thu Hòa không thể về Việt Nam để đi sao kê trực tiếp tại ngân hàng như mong muốn của mọi người.

Cô chia sẻ thư của Bệnh viện nơi bé Bắp đang điều trị.

Cụ thể, trong thư có đoạn: “Minh Hai's mother will require to stay in Singapore with the patient, at least for the next 4 months and Minh Hai's mother will need to look after him in the hospital. She will also need to stay in Singapore to be Minh Hai's Bone Marrow Transplant Donor in the weeks and months to come” (Tạm dịch: Mẹ của Minh Hải sẽ phải ở lại Singapore với bệnh nhân ít nhất là trong 4 tháng tới. Mẹ sẽ là người chăm sóc bé trong bệnh viện. Đồng thời, cô ấy cũng phải ở lại Singapore vì là người hiến tủy xương cho bé Minh Hải trong tuần, tháng tới).

Cuối cùng, cô tiếp tục gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Vẫn như nhiều ngày trước, bà mẹ 2 con vẫn giới hạn bình luận bài viết, chỉ có những ai là bạn bè trên Facebook của cô mới comment được.

Mẹ bép Bắp trong phiên livestream tối 25/2. Cô trả lời các câu hỏi của Phạm Thoại cũng như các thắc mắc của netizen.

Trong livestream với Phạm Thoại vào tối 25/2, chị Thu Hòa cho hay số dư tài khoản ngân hàng T. của cô hiện tại là 3,5 triệu đồng, tài khoản thiện nguyện ở ngân hàng M. đã được ủng hộ khoảng hơn 500 triệu đồng. Theo lời chị Thu Hòa, tất cả số tiền này đều được dùng để lo cho Bé Bắp, cam đoan không sử dụng với mục đích cá nhân.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị Thu Hòa cũng đã gửi lời xin lỗi tới mọi người, tự nhận mình là người không khéo khiến những phát ngôn đưa ra gây hiểu lầm, khó chịu cho người nghe, người đọc.

Cô cúi đầu xin lỗi mọi người và tiếp tục khẳng định: “Cuộc đời em hiện tại sống và cố gắng tất cả chỉ lo cho con thôi cô chú ạ, em không có nhu cầu riêng cho bản thân mình, thời gian qua do mẹ Bắp bị xuyên tạc câu chuyện quá nhiều nên em cũng không biết mình nên làm gì, sợ mình càng nói mọi chuyện càng tệ hơn không nên mẹ Bắp chọn cách im lặng cho tới hôm nay để có thể giải thích rõ hơn cho cô chú hiểu ạ”.

Hiện tại, chị Thu Hòa đã quay hình vẫn đang ở bệnh viện tại Singapore để chăm sóc cho con trai. Cô cho hay bé Bắp vẫn đang điều trị tại viện đã được cấy CarT, sức khỏe đang cải thiện.