Nvidia công bố BCTC bùng nổ vượt kỳ vọng, doanh thu dự kiến tiếp tục tăng vọt khi siêu phẩm chip tung hoành thị trường, bất chấp mối đe doạ từ DeepSeek

Trong quý cuối cùng của năm 2024, doanh thu của Nvidia đạt 39,33 tỷ USD, cao hơn ước tính 38,05 tỷ USD của các nhà phân tích được LSEG thăm dò. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,89 USD, cao hơn ước tính là 0,84 USD.

Giá cổ phiếu không có nhiều biến động trong phiên giao dịch mở rộng.

Nvidia dự kiến doanh thu quý đầu tiên năm 2025 sẽ đạt khoảng 43 tỷ USD, cao hơn so với ước tính 41,78 tỷ USD của LSEG. Dự báo này ngụ ý mức tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với mức tăng trưởng 262% của cùng kỳ năm ngoái.

Nhà sản xuất chip này tin rằng họ có thể duy trì đà tăng trưởng kỷ lục nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2025. Giám đốc tài chính Colette Kress cho biết công ty kỳ vọng quý 1 “sẽ có sự tăng trưởng đáng kể” về doanh số bán Blackwell - chip AI thế hệ tiếp theo.

Lợi nhuận ròng trong quý 4 tăng lên 22,09 tỷ USD, tăng vọt so với 12,29 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Nvidia báo cáo biên lợi nhuận gộp là 73% trong quý 4, giảm ba điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết biên lợi nhuận gộp giảm là do các sản phẩm trung tâm dữ liệu mới phức tạp và tốn kém hơn.

Doanh thu Nvidia tiếp tục tăng khi công ty tận dụng sự bùng nổ của AI. Doanh thu của Nvidia trong quý tăng 78% và doanh thu cả năm tài chính của Nvidia tăng 114% lên 130,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Nvidia thực chất đang chậm lại khi công ty ngày càng lớn mạnh. Trong quý 4 năm 2023, doanh thu của Nvidia đã tăng gấp ba lần.

Trong năm nay, chuyên gia và nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào tốc độ của Nvidia trong việc cho xuất xưởng bộ xử lý AI thế hệ mới là Blackwell.

Nvidia cho biết công ty đã có doanh thu 11 tỷ USD từ Blackwell trong quý 4. CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết nhu cầu về Blackwell là rất lớn và Giám đốc tài chính Kress gọi đây là đợt tăng trưởng sản phẩm nhanh nhất trong lịch sử công ty.

Doanh số bán Blackwell, cũng như doanh số bán chip AI Hopper thế hệ trước, nằm trong báo cáo hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của Nvidia. Đây là mảng hiện chiếm 91% tổng doanh số của công ty, tăng so với mức 83% của năm trước và 60% trong cùng kỳ năm 2023. Tổng cộng, doanh thu trung tâm dữ liệu đã tăng gấp 10 lần trong hai năm qua.

Nvidia cho biết doanh thu từ trung tâm dữ liệu là 35,6 tỷ USD trong quý 4, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng vượt qua dự đoán của StreetAccount là 33,65 tỷ USD.

Ngoài chip AI, 3 tỷ USD doanh thu của Nvidia đến từ các sản phẩm mạng của công ty. Chúng được sử dụng để kết nối hàng trăm nghìn GPU với nhau. Tuy nhiên, doanh số bán đã giảm 9% so với năm trước dù công ty cho rằng các sản phẩm này là cơ hội tăng trưởng cho công ty.

Mảng gaming ghi nhận doanh thu 2,5 tỷ USD, thấp hơn so với dự đoán của StreetAccount là 3,04 tỷ USD và giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những hạng mục tăng trưởng của công ty là mảng kinh doanh bán chip cho ô tô và robot. Dù chỉ chiếm phần nhỏ trong mảng kinh doanh AI của công ty, doanh thu mảng này đã đạt 570 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nvidia cho biết công ty đã chi 33,7 tỷ USD để mua lại cổ phiếu trong năm tài chính 2025.

CEO Jensen Huang của Nvidia

Giám đốc tài chính Kress cũng giải quyết mối lo ngại của các nhà đầu tư rằng mô hình như R1 của DeepSeek có thể hạn chế nhu cầu về chip của Nvidia. Bà cho biết trong khi chip của họ trước đây được sử dụng để phát triển hoặc đào tạo trí tuệ nhân tạo, thì chip mới như Blackwell sẽ được sử dụng để suy luận trong quá trình phản hồi. Và điều này có thể cần số chip AI gấp 100 lần so với hiện nay.

“Phần lớn các tính toán của chúng ta ngày nay thực chất là suy luận”, CEO Huang nói với các nhà đầu tư. Ông cho biết các thuật toán AI thế hệ tiếp theo thậm chí có thể cần khả năng tính toán gấp hàng triệu lần hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn với Jon Fortt của CNBC sau khi Nvidia công bố báo cáo tài chính, CEO Jensen Huang đã bác bỏ lo ngại rằng AI DeepSeek của Trung Quốc có thể đạt được hiệu suất AI cao hơn với chi phí cơ sở hạ tầng thấp.

Ông nói: “DeepSeek thật tuyệt vời. Nó tuyệt vời vì đã mở mã nguồn của một mô hình lập luận đẳng cấp thế giới”.

Ông Huang cũng trả lời câu hỏi liệu hoạt động kinh doanh của Nvidia có thể bị đe dọa bởi chip đang được phát triển tại các công ty công nghệ như Amazon, Microsoft và Google hay không. “Việc con chip được thiết kế không có nghĩa là nó sẽ được triển khai”, ông đáp.

Theo CNBC