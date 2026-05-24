Nvidia dự báo thị trường điện toán AI có thể đạt 200 tỷ USD

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết thị trường bộ xử lý điện toán và trung tâm dữ liệu mà hãng đang hướng tới có quy mô khoảng 200 tỷ USD trong tương lai, trong đó có tính cả Trung Quốc - một thị trường quan trọng với nhu cầu lớn về hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Nvidia kỳ vọng có thể cung cấp thêm năng lực điện toán cho thị trường này, trong bối cảnh nhu cầu xử lý dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng.

Ông Huang cũng xác nhận chip AI H200 của Nvidia đã được cấp phép để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đề cập chi tiết về số lượng hay thời điểm giao hàng.

Mới đây, Tập đoàn bán dẫn Nvidia đã công bố doanh thu quý kỷ lục đạt 81,6 tỷ USD, vượt xa các dự báo của Phố Wall nhờ nhu cầu khổng lồ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết quả kinh doanh trong quý I tài khóa 2027 (kết thúc vào ngày 26/4) đánh dấu mức tăng vọt 85% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước đó. Lợi nhuận ròng trong cùng giai đoạn đã tăng hơn gấp ba lần, đạt 58,3 tỷ USD so với mức 18,8 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Những thông tin này càng củng cố vị thế của Nvidia với tư cách là cái tên hưởng lợi chính từ quá trình xây dựng hạ tầng AI toàn cầu.

Động lực chính cho mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ mảng trung tâm dữ liệu - nơi chuyên cung cấp chip xử lý cho các hệ thống AI của các gã khổng lồ công nghệ trên toàn cầu. Doanh thu từ mảng này, bao gồm các bộ xử lý đồ họa (GPU) chủ chốt, đã đạt mức kỷ lục 75,2 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn được thiết kế ban đầu để xử lý đồ họa trò chơi điện tử ở tốc độ cao, các GPU nay đã được Nvidia chuyển đổi thành "động cơ" vận hành AI. Bước ngoặt chiến lược này đã đưa hãng trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Bất chấp những đồn đoán trên Phố Wall về việc làn sóng chi tiêu cho AI có thể chững lại, hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn liên tục phát triển. Kể từ báo cáo tài chính hồi tháng 2/2026, tập đoàn đã công bố khoản đầu tư 10 tỷ USD vào công ty AI Anthropic, một thỏa thuận quy mô lớn với Meta bao gồm hàng triệu GPU dòng Blackwell và Rubin, cùng với cam kết của nhà cung cấp nền tảng đám mây CoreWeave nhằm mục tiêu xây dựng các nhà máy AI công suất 5 gigawatt (GW) vào năm 2030.