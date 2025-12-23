Ồ ạt mở hàng trăm siêu thị, vốn hóa MWG lập kỷ lục 5 tỷ USD

Tiếp đà tăng bốc của phiên trước, sắc xanh ngập tràn trên thị trường chứng khoán ngày 23/12. Trong đó, cổ đông Thế giới Di động (MWG) đón tin vui khi thị giá cổ phiếu bứt phá để thiết lập mức đỉnh cao mới.

Cụ thể, MWG có thời điểm chạm mốc 88.000 đồng/cp sau đó hạ nhiệt đôi chút và đóng cửa phiên tại mức 87.500 đồng/cp. Thanh khoản vô cùng sôi động với hơn 13,8 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị 1.200 tỷ đồng.

Tại ngưỡng giá này, vốn hóa Thế giới Di động vươn lên mức 128.500 tỷ đồng, tương ứng khoảng 5 tỷ USD. Đây có thể được xem là cột mốc mang nhiều ý nghĩa với “ông lớn” bán lẻ từng trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm và tái cấu trúc quyết liệt.

Việc cổ phiếu MWG lập đỉnh lịch sử không chỉ phản ánh sự hưng phấn ngắn hạn của dòng tiền, mà còn cho thấy kỳ vọng dài hơi vào chu kỳ phục hồi của ngành bán lẻ. Khi sức mua dần cải thiện, lợi thế về quy mô, độ phủ và năng lực quản trị chuỗi giúp Thế Giới Di Động được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ nét nhất.

Trên thực tế, MWG đang có những động thái đẩy mạnh chiến lược mở rộng quy mô. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã ồ ạt khai trương hàng trăm cửa hàng mới của chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh. Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh (BHX) hiện có đến 2.540 cửa hàng.

Đây là con số kỷ lục kể từ khi hoạt động, tăng 770 điểm bán so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra là mở mới 600 cửa hàng. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến nay, BHX đã mở thêm 58 điểm bán. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng.

Trong thời gian tới, Bách Hóa Xanh sẽ chính thức “Bắc tiến”. Chia sẻ tại buổi họp nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG cho biết, BHX sẽ chọn Ninh Bình làm bàn đạp mở BHX, bởi đây là thị trường gần với Thanh Hóa đã triển khai, thuận tiện cho các hoạt động phân phối. Tuy nhiên, Miền Bắc là thị trường mới, MWG sẽ mở rộng thận trọng thăm dò, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo.

Ông Linh đánh giá hoạt động logistics ở miền Trung với dải đất dài là phức tạp hơn, song hiện tại đã triển khai được. Tổng Giám đốc MWG tự tin về hoạt động logistics ở miền Bắc sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi có lợi thế về hệ thống chuỗi kinh doanh ở tất cả các vùng.

Trong khi đó, chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh tuy không thay đổi về số lượng cửa hàng song mức doanh thu vẫn tương đối ổn định. Riêng trong tháng 11, hai chuỗi TGDĐ/ĐMX mang về tổng cộng gần 9.500 tỷ đồng. Con số này thấp hơn tháng trước do nhu cầu đối với sản phẩm iPhone giảm nhiệt nhưng vẫn tăng trưởng 32% so với cùng kỳ nhờ được hỗ trợ bởi tăng trưởng từ nhiều ngành hàng chủ lực, gồm điện thoại, ti vi, điện lạnh và gia dụng.

Lũy kế 11 tháng, doanh thu 2 chuỗi đạt 96.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và tích cực so với mặt bằng chung của ngành. Kênh online sau 11 tháng đạt gần 5.600 tỷ đồng, chiếm 5,8%.

Đặc biệt, MWG đã chính thức thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; dự kiến triển khai ngay trong 2026. Kế hoạch này được giới đầu tư đánh giá là động thái quan trọng, không chỉ hiện thực hóa giá trị của mảng bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam, mà còn có thể trở thành một trong những thương vụ IPO đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.