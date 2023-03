Ô tô điện cỡ nhỏ có phải lời giải cho giấc mơ sở hữu ô tô của người Việt?

Ô tô điện cỡ nhỏ thay thế xe máy - tại sao không?

Ô nhiễm không khí hiện đang là vấn đề mà nhiều quốc gia phải đối mặt, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Theo báo cáo thường niên về chỉ số môi trường (The Environmental Performance Index - EPI) do tổ chức Môi trường Mỹ thực hiện năm 2021, Việt Nam là một trong 10 nước ô nhiễm môi trường không khí hàng đầu châu Á.

Việc sử dụng ô tô, thay vì xe máy làm hạn chế tiếp xúc với các tác nhân độc hại từ không khí mang lại, khiến người dùng an tâm hơn khi di chuyển trên đường, đặc biệt là những thành phố lớn có không khí ô nhiễm nghiêm trọng như Hà Nội, TP.HCM… Vì vậy, nhiều người có xu hướng cân nhắc việc sử dụng xe ô tô giá “rẻ” để thay thế xe máy.

Wuling HongGuang Mini EV là một mẫu xe đáng cân nhắc bởi nó không chỉ giúp việc di chuyển một cách thuận tiện dù nắng hay mưa, tránh khói bụi để bảo vệ sức khoẻ, mà còn góp phần vào công cuộc xây dựng lối sống xanh nhờ sử dụng động cơ điện, bảo vệ môi trường.

Wuling HongGuang MiniEV sở hữu nhiều lợi ích so với xe máy thông thường.

Theo các thông số kỹ thuật được công bố tại các thị trường khác, xe có kích thước nhỏ gọn với chiều dài khoảng 2,9m, rộng 1,5m, và cao 1,6m; phù hợp với việc di chuyển với các điều kiện giao thông hạn chế như tắc đường, ngõ ngách,.. vốn khá phổ biến ở các đô thị lớn hiện nay.



Cụ thể tỷ lệ dân số thành thị từ mức rất thấp chỉ 7,61% năm 1930, lên 20,03% năm 1993 và đến năm 2021 là 37,3%, khiến cho giao thông bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi thế, với lợi thế về kích thước, Wuling HongGuang MiniEV thuận tiện đồng hành di chuyển cùng người sử dụng trên những cung đường đô thị, đặc biệt là với những gia đình có diện tích đỗ xe nhỏ hẹp tại nhà.

Wuling HongGuang Mini EV mang thiết kế 2 cửa, không gian 4 chỗ ngồi. Với gia đình 3 - 4 người, thay vì phải di chuyển bằng 2 xe máy khác nhau thì Wuling HongGuang Mini EV sẽ giải quyết vấn đề đó. Đồng thời việc di chuyển cùng nhau trên chiếc xe điện cỡ nhỏ giúp các thành viên gần gũi, gắn kết với nhau và giảm thiểu lượng khí CO2 phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.

Xe cũng được trang bị những tiện nghi thiết thực nhất, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng khi sử dụng như camera lùi, cảm biến lùi, điều hoà hai chiều, màn hình điện tử sau vô-lăng,... So sánh việc di chuyển bằng xe máy sẽ khiến người sử dụng phải tiếp xúc với khói bụi, nắng nóng, mưa lớn thì Wuling HongGuang MiniEV tiện nghi và tối ưu hơn rất nhiều trong quá trình di chuyển.

Chi phí sở hữu và vận hành phù hợp với số đông

Về giá cả, hiện chưa có thông tin chính thức về mức giá của Wuling HongGuang Mini EV khi được bán tại Việt Nam. Tuy nhiên có nhiều thông tin cho rằng giá bán của xe được định vị để giải quyết khoảng trống thị trường giữa xe máy, ví dụ như khoảng giá giữa một trong những mẫu xe tay ga cao cấp như SH350i giá hơn 150 triệu và một chiếc xe cỡ nhỏ hạng A có giá bán khoảng 370 triệu.

Dù giá thành vừa phải nhưng chất lượng xe được kiểm chứng bởi đây là sản phẩm của liên minh General Motors - SAIC - Wuling (liên doanh đạt doanh số bán ra đạt tổng cộng hơn 25 triệu xe), khác với một số xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu không chính ngạch và lưu thông trong nước hiện không được đăng kiểm.

Wuling HongGuang Mini EV được dự đoán có giá vừa phải.

Đáng nói, việc xuất hiện một mẫu xe ô tô điện cỡ nhỏ với mức giá vừa phải phần nào sẽ giúp người Việt hiện thực hóa ước mơ sở hữu ô tô. Hiện nay, phương tiện giao thông chính của Việt Nam vẫn là xe máy. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 65 triệu chiếc được đăng ký, nghĩa là cứ 3 người thì sẽ có 2 người sở hữu một chiếc xe máy. Trong khi đó, tổng số ô tô đang lưu hành tại Việt Nam chỉ chiếm 4,512 triệu chiếc, tính bình quân số xe hơi trên 1.000 dân khoảng 46 chiếc. Con số này cho thấy, lượng xe máy đang chênh lệch đáng kể so với ô tô, gấp hơn 14 lần.



Bên cạnh điểm mạnh về giá, khách hàng mua Wuling HongGuang Mini EV cũng được miễn phí 100% lệ phí trước bạ, giúp tiết kiệm được một khoản tiền so với xe xăng.

Ngoài ra, chi phí vận hành mẫu xe này cũng rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều khách hàng Việt. Theo thông số xe tại các thị trường khác, với dung lượng pin là 13.9kWh cho phạm vi 170km, mức tiêu thụ năng lượng trung bình khoảng 0.082 kWh/km.

Với giá điện bậc 5 tại Việt Nam là 3,117 nghìn đồng/kWh, nếu tính trung bình một người di chuyển 30km/ngày bằng Wuling HongGuang MiniEV thì mỗi tháng chỉ tốn khoảng 230 nghìn tiền sạc điện. Mức tiêu thụ này thậm chí còn rẻ hơn so với chi phí đổ xăng của nhiều mẫu xe máy chạy xăng khác. Bên cạnh đó, do kết cấu hệ chuyển động trên xe điện tối giản hơn nên chi phí bảo dưỡng cũng tiết kiệm hơn so với xe ô tô xăng.

Phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng

Wuling HongGuang Mini EV cũng được đánh giá phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của nhiều nhóm khách hàng.

Màu sắc tươi sáng, bắt mắt của Wuling HongGuang MiniEV

Với những gia đình nhỏ có 3-4 thành viên, kích thước xe nhỏ gọn, thiết kế tối ưu với 4 ghế ngồi tiện cho cả nhà di chuyển đi làm, đi chơi hay đưa đón con đi học hàng ngày. Trong trường hợp cần diện tích để chở nhiều đồ đạc, người dùng cũng có thể sắp xếp và điều chỉnh linh hoạt hàng ghế sau để sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí vận hành thấp, cùng việc hạn chế tiếp xúc với khói bụi là một điểm cộng khiến nhiều gia đình cân nhắc lựa chọn sử dụng mẫu xe điện cỡ nhỏ này.



Wuling HongGuang Mini EV cũng được coi là lựa chọn lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ. Tầm giá vừa phải, thiết kế nhỏ gọn và bán kính quay vòng thấp giúp người dùng dễ dàng di chuyển cũng như quay đầu trong các điều kiện đường phố chật hẹp, ngõ hẻm hay đỗ trong các bãi đỗ xe có diện tích nhỏ.

Xe sở hữu đa dạng màu sắc tươi sáng, “trendy” như xanh bạc hà, hồng, vàng nhạt được phối thêm những màu sơn nóc xe khác nhau, kết hợp cùng kiểu dáng hatchback 2 cửa "cute" tạo nên tổng thể bắt mắt, cá tính, dễ dàng hấp dẫn đối tượng là giới trẻ.

Hiện mẫu xe này đang được đông đảo khách hàng quan tâm và tìm hiểu. Mẫu xe này dự kiến ra mắt và công bố giá bán chính thức vào quý II/2023.