Ô tô Hyundai đồng loạt nhận ưu đãi lớn: Giảm tới 100% lệ phí trước bạ, Accent xuống ngang Kia Morning

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mới đây đã công bố chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 100% cho các dòng xe mà hãng đang phân phối trên thị trường. Hãng xe Hàn Quốc cho biết mức ưu đãi này sẽ được áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 6/2025.

Danh sách những mẫu xe được áp dụng ưu đãi không có sự thay đổi. Cụ thể, các phiên bản của một số mẫu xe được áp dụng bao gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Stargazer (1.5 AT Tiêu chuẩn, X 1.5 AT, X 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.0T Cao cấp), Tucson (2.0 MPI Tiêu chuẩn, 2.0 MPI Đặc biệt, 1.6 Turbo, 2.0 Dầu đặc biệt), Santa Fe (Exclusive, Prestige, Calligraphy 7C, Turbo Calligraphy) và Palisade (Exclusive 6C, Exclusive 7C, Prestige 6C, Prestige 7C).

Tuy nhiên, tùy từng loại xe và đại lý mà khách hàng sẽ được hưởng những lệ phí trước bạ khác nhau. Do vậy, trước khi xuống tiền, người mua nên tham khảo nhiều nơi để hưởng ưu tốt nhất.

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số đại lý mức giảm dành cho Hyundai Palisade ghi nhận cao nhất tới 100 triệu đồng, kéo giá bán thực tế của xe xuống còn 1,369 tỉ đồng. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe được nhiều đại lý áp dụng mức giảm tối đa 100% lệ phí trước bạ, khoảng 107- 137 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent - vốn được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng của hãng xe Hàn Quốc cũng đang được đại lý áp dụng ưu đãi cao nhất 50% lệ phí trước bạ (20-35 triệu đồng), cá biệt có nơi lên tới 45 triệu đồng. Như vậy, với giá từ 419 triệu đồng, Hyundai Accent có giá khởi điểm mềm hơn Toyota Vios (từ 435 triệu sau khi tính ưu đãi), tiệm cận Kia Morning X-Line giá 424 triệu đồng.

Kết thúc tháng 4/2025, doanh số của Hyundai ghi nhận mức giảm 16,7% so với tháng liền trước khi chỉ có 4.470 xe tới tay người tiêu dùng. Khác với tháng 3/2025, mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam trong tháng 4 không phải là Accent mà là Creta. Doanh số của mẫu SUV cỡ B này đạt 1.059 xe, tăng trưởng 122,4%.

Vị trí thứ hai thuộc về Hyundai Accent với 568 xe bán ra, giảm đến 45,8% - đánh mất vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B vào tay Honda City (957 chiếc). Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 5 với doanh số giảm 9,9% xuống còn 325 chiếc. Xếp ngay phía sau là Hyundai Venue với 224 xe bán ra, giảm 28,4%.

Những vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Custin với doanh số 165 xe ; Hyundai Santa Fe với 129 xe, Hyundai Elantra với 76 xe và Hyundai Palisade với 69 xe.