Ô tô Trung Quốc đua giảm giá ngay lúc này: Cao nhất hơn nửa tỷ, Beijing X7 về giá cũ, thêm sức đấu xe Nhật, Hàn

Beijing U5 Plus giảm 20 triệu đồng

Trong tháng 3, Beijing U5 Plus phiên bản Deluxe và Luxury được giảm giá 20 triệu đồng, giá bán mới lần lượt 448 triệu đồng và 488 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn Standard giữ nguyên giá bán 398 triệu đồng.

Xe Trung Quốc luôn có ưu điểm về giá bán, việc giảm giá tiếp tục tạo lợi thế cho Beijing U5 Plus khi mẫu xe này vốn thuộc phân khúc sedan cỡ C, nhưng giá hiện tại chỉ ngang với một số mẫu xe hạng A và B, ví dụ như Kia New Morning (389-454 triệu đồng) hay Kia Soluto (409-489 triệu đồng).

Beijing U5 Plus tại đại lý.

Beijing U5 Plus ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu tiên đầu năm 2022. Dễ dàng nhận ra mẫu xe này được thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ mẫu crossover Beijing X7. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.660 x 1.820 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Động cơ 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm. Bản Standard sử dụng hộp số sàn, còn hai bản cao cấp hơn Deluxe và Luxury dùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Beijing X7 giảm 40 triệu đồng



Tương tự "đàn em", Beijing X7 cũng được đơn vị nhập khẩu điều chỉnh giá bán từ 758 triệu đồng xuống 718 triệu đồng, tức giảm 40 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản Premium (cao cấp nhất).

Beijing X7 giảm giá 40 triệu đồng tại Việt Nam.

Với mức giá trên, Beijing X7 Premium chỉ ngang với Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury (704 triệu đồng) hay Mazda CX-3 Premium (729 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu xe Trung Quốc thuộc phân khúc crossover cỡ trung, cạnh tranh Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng), Kia Sportage (từ 929 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng). Trong nhóm xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam, Beijing X7 thành công nhất khi duy trì được sức hút từ cuối 2020 đến nay.

MG5 hỗ trợ 50% phí trước bạ



Trong tháng 3, MG đang áp dụng chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ cho dòng xe MG5, tương đương mức giảm trên dưới 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe thời điểm này còn được nhận nhiều ưu đãi khác tại đại lý, bao gồm tiền mặt và phụ kiện với tổng trị giá 30 triệu đồng. Xe hiện có 2 phiên bản STD và LUX, giá đề xuất lần lượt 523 triệu đồng và 588 triệu đồng.

MG5 đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Tương tự Beijing U5 Plus, MG5 cũng thuộc phân khúc sedan cỡ C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.675 x 1.842 x 1.473-1480 mm, chiều dài cơ sở 2.680 mm. Mẫu xe này có lợi thế về kiểu dáng hầm hố và thể thao, nhưng không được đánh giá cao về khả năng vận hành. Động cơ là loại 1.5L, công suất 112 mã lực. Hộp số tự động vô cấp CVT.

Hongqi H9 giảm 20-230 triệu đồng

Kể từ tháng 2, Hongqi H9 được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giảm 20-230 triệu đồng. Cụ thể, bản 2.0 Luxury giảm 20 triệu đồng, bản 2.0 Premium giảm 130 triệu đồng và bản 3.0 Flagship giảm 230 triệu đồng. Mức giá mới lần lượt 1,668 tỷ đồng, 1,758 tỷ đồng và 2,458 tỷ đồng. Phiên bản 2.0 Elegance giữ nguyên mức giá 1,508 tỷ đồng.

Hongqi H9 tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, Hongqi H9 có 2 tùy chọn động cơ, gồm tăng áp 2.0L 4 xy-lanh cho công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Cao cấp hơn là động cơ tăng áp V6 3.0L cho công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Hongqi E-HS9 giảm 310-530 triệu đồng

Hongqi E-HS9 là mẫu xe Trung Quốc giảm cao nhất giai đoạn đầu năm 2023. Cụ thể, bản Deluxe giảm 310 triệu đồng, bản Premium giảm 381 triệu đồng và bản Flagship giảm 530 triệu đồng. Giá sau giảm lần lượt 2,658 tỷ đồng, 2,958 tỷ đồng, 3,078 tỷ đồng và 3,158 tỷ đồng, tương ứng với 4 phiên bản: Deluxe, Premium, Premium nội thất hai màu và Flagship.

Hongqi E-HS9 là mẫu xe thuần điện Trung Quốc đầu tiên bán rộng rãi tại Việt Nam. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.209 x 2.010 x 1.713 mm. Chiều dài cơ sở 3.110mm. Mẫu xe này được Hongqi nhắm tới đối thủ ngang cỡ Mercedes-Benz GLS và BMW X7.

Dù cùng cỡ SUV full-size hạng sang, nhưng Hongqi E-HS9 tại Việt Nam có mức giá còn thấp hơn SUV cỡ trung hạng sang. Thậm chí, mức giá mới chỉ nhỉnh hơn một chút so với bản cao cấp của Mercedes-Benz GLC và BMW X3.