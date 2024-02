Ô tô vẫn 'đùa giỡn' với tử thần trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn sau tai nạn thảm khốc

Trong khi vết phanh của các phương tiện trong vụ tai nạn kinh hoàng in hằn trên mặt đường chưa kịp mờ đi thì các phương tiện di chuyển trên cao tốc này vẫn tái diễn cảnh phóng nhanh, vượt ẩu như chốn không luật. Có vẻ như vụ tai nạn chưa đủ sức để người lái xe đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thức tỉnh.

Khoảng 10h ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều (SN 1969, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lái ô tô BKS 36A-485.67 chạy trên cao tốc Cam lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên ô tô còn có anh Phan Đình Q (SN 1978), vợ anh Q. là chị Lê Thị H (SN 1983) cùng 2 con là K.V (SN 2009) và Đ.Q (SN 2015), cùng trú phố Tân Cộng (phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khi đến Km48 đoạn qua xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do vượt ẩu mà gây tai nạn liên hoàn khiến mẹ con chị Lê Thị H. chết thảm. Hiện Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Đình Kiều.