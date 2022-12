“Ôm” một loạt cổ phiếu ngân hàng, PYN Elite Fund bất ngờ gom thêm chứng chỉ quỹ ETF mô phỏng nhóm tài chính

Theo báo cáo hoạt động mới công bố, PYN Elite Fund đạt hiệu suất tăng trưởng danh mục xấp xỉ 11% trong tháng 11. Như vậy, sau 2 tháng đầy giông bão với hiệu suất đều âm trên 10%, danh mục của PYN Elite đã hồi phục mạnh mẽ. Dù vậy, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan từ đầu năm vẫn âm đến hơn 29%.



Thời điểm 30/11, giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite đạt 390,85 triệu Euro (~9.800 tỷ đồng). Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiến 87,3% NAV, trong đó có đến 5 cổ phiếu ngân hàng và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Đây là lần đầu tiên chứng chỉ quỹ ETF này lọt vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite.

Trong tháng 11, VNFinLead ETF cũng hút tiền rất mạnh với giá trị gần 470 tỷ đồng, con số kỷ lục kể từ khi ra mắt tháng 3/2020. Lũy kế 11 tháng, dòng tiền vào ETF này đạt gần 890 tỷ đồng, nằm trong top các ETF hút vốn mạnh nhất thị trường chỉ sau 2 “thỏi nam châm” hút vốn ngoại là Diamond ETF và Fubon ETF.

Trở lại với PYN Elite, hầu hết các cổ phiếu tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ có hiệu suất khả quan trong đó 3 cái tên VHM, VRE và STB còn tăng trên 20%. Đáng chú ý, cổ phiếu STB của Sacombank chỉ mới lọt vào top 10 các khoản đầu tư lớn nhất trong tháng vừa qua nhưng đã đóng góp không nhỏ vào hiệu suất chung của quỹ.

Sacombank hiện là ngân hàng lớn thứ 6 về quy mô tín dụng và lớn thứ 4 về chi nhánh. Nhờ mạng lưới rộng lớn và cơ sở khách hàng dồi dào, bancassurance của nhà băng này đạt hiệu quả hoạt động đứng top 3. Mặt khác, Sacombank vẫn đang chịu gánh nặng lớn về tài sản không hoạt động (NPA) do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước. Hàng năm, ngân hàng này phải hy sinh lợi nhuận để trích lập dự phòng NPA, do đó tăng trưởng có vẻ yếu hơn so với thực tế.

Dù vậy, PYN Elite hy vọng tất cả NPA của Sacombank sẽ bị xóa trong năm 2023E. Ngoài ra, nhà băng này cũng ít liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cũng như các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến quỹ đầu tư đến từ Phần Lan gia tăng đáng kể tỷ trọng cổ phiếu của ngân hàng này trong giai đoạn thị trường sụt giảm đầu tháng 11.

Tâm lý thị trường cải thiện và khối ngoại mua ròng

Trong tháng 11, thị trường chứng khoán biến động mạnh và có thời điểm giảm 15%. 2 nhà phát triển bất động sản giảm sàn 17 phiên liên tiếp trong tình trạng gần như “tắt” thanh khoản khiến lãnh đạo và cổ đông lớn liên tục bị “call margin” và bán giải chấp do sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Đà bán tháo lan rộng ra gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu bất động sản.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã dần được cải thiện vào cuối tháng khi các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn bước đầu tìm được giải pháp huy động vốn, cơ cấu lại nợ trả nợ, hoặc khả năng có được các khoản đầu tư vốn cổ phần mới. VN-Index cũng đảo chiều hồi phục mạnh mẽ và kết tháng với mức tăng 2%.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lên đến 682 triệu USD, mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Từ cuối tháng 11, Fubon FTSE ETF tiếp tục huy động thêm 160 triệu USD để đầu tư vào Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố tích cực hỗ trợ cho sự hồi phục của thị trường trong nửa sau của tháng.

Về vĩ mô, nền kinh tế toàn cầu bất ổn đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu tháng 11 giảm 8,4% so với cùng kỳ chủ yếu đén từ ngành hàng máy tính và điện tử. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu 11 tháng vẫn tăng 13,4% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại tháng 11 đạt 780 triệu USD qua đó đẩy con số thặng dư lũy kế từ đầu năm lên 11 tỷ USD.

Trong tháng 11, doanh số bán lẻ tăng 17,5% so với cùng kỳ và tăng trưởng mạnh so với trước Covid, tương ứng 11% so với tháng 11/2020 và 20% so với tháng 11/2019. CPI tháng 11 tăng 4,4% so với cùng kỳ do giá nhiên liệu và chi phí thuê nhà cao hơn trong khi chỉ số PMI đạt 47,4. Giải ngân vốn FDI trong 11 tháng cũng tăng 15,1% và FDI đăng ký vào lĩnh vực sản xuất tăng 6,7% so với cùng kỳ.