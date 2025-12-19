Omoda & Jaecoo tăng tốc xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, dự kiến hoàn thiện hạ tầng chính trong đầu 2026

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

19-12-2025 - 10:50 AM | Thị trường

Dự án tổ hợp nhà máy sản xuất của Omoda & Jaecoo tại Khu công nghiệp Hưng Phú (Hưng Yên) đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với các hạng mục hạ tầng trọng yếu dần hoàn thiện theo kế hoạch đã công bố.

Theo thông tin cập nhật, dự án nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam hiện đang triển khai thi công phần hạ tầng chính. Dự kiến trong tháng 1/2026, khung thép chủ đạo của xưởng lắp ráp sẽ được hoàn thiện, tạo tiền đề cho các bước lắp đặt dây chuyền và hệ thống công nghệ trong giai đoạn tiếp theo.

Nhà máy được khởi công từ tháng 10/2025. Sau hơn một năm triển khai, các hạng mục như nền móng, kết cấu thép, khu vực phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ đã dần hình thành. Toàn bộ quá trình xây dựng được thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

Dự án tổ hợp nhà máy tại Hưng Yên có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 8.125 tỷ đồng, diện tích sử dụng khoảng 380.000 m². Công suất thiết kế đạt 120.000 xe mỗi năm, phục vụ lắp ráp nhiều loại sản phẩm gồm xe sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid và xe điện. Theo kế hoạch dài hạn, nhà máy có thể được mở rộng để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu sang khu vực ASEAN và một số thị trường khác.

Song song với hoạt động xây dựng, các chương trình đào tạo an toàn lao động được tổ chức thường xuyên cho đội ngũ thi công tại công trường nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và tuân thủ quy định an toàn.

Về định hướng vận hành, nhà máy Omoda & Jaecoo được thiết kế theo mô hình sản xuất chú trọng yếu tố môi trường. Một số giải pháp được áp dụng gồm tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, xử lý và tái sử dụng nước thải, sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng tập trung. Các yếu tố này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất hiện đại và yêu cầu về phát triển bền vững.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như công nghiệp phụ trợ, logistics và chuyển giao công nghệ trong khu vực. Nhà máy dự kiến bắt đầu vận hành trong năm 2026 theo kế hoạch hiện tại.

Đây là nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam, cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng sâu giữa doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

