One Verandah: Điểm sáng cho thị trường bất động sản TP. Thủ Đức

Đây chính là lý do dự án căn hộ hạng sang One Verandah là một trong những điểm sáng nổi bật tại TP. Thủ Đức, với nhiều ưu điểm vượt trội cả về an cư lẫn đầu tư.

Chủ đầu tư uy tín với nhiều dự án thành công vượt trội

Mapletree Investments Pte là công ty toàn cầu với cam kết phát triển bền vững trong lĩnh vực phát triển bất động sản, đầu tư, quản lý vốn và tài sản; có trụ sở chính tại Singapore. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Mapletree sở hữu và quản lý các tòa văn phòng, khu bán lẻ, trung tâm logistics, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, khu dân cư và nhà ở sinh viên với tổng trị giá 78,7 tỷ đô la Singapore (~ 1.317 nghìn tỷ đồng).

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2006, đến nay Mapletree đã mở rộng khắp TP.HCM với các dự án nổi bật, đẳng cấp và uy tín như mPlaza – dự án phức hợp hạng A (quận 1); CentrePoint – tòa nhà văn phòng cao cấp (Q. Phú Nhuận); khu phức hợp Saigon South Place (quận 7) với Mapletree Business Centre – tòa nhà văn phòng hạng A; SC Vivocity – trung tâm thương mại sầm uất; Richlane và Oakwood Residence Sài Gòn với 480 căn hộ dịch vụ và căn hộ cho thuê. Bên cạnh đó, công ty sở hữu và vận hành Pacific Place – một dự án phức hợp bao gồm văn phòng, khu bán lẻ và căn hộ dịch vụ tọa lạc tại quận Hoàn Kiếm, đồng thời là chủ đầu tư các dự án logistics trọng yếu tại Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên.

Vị trí trung tâm hành chính quận 2 - Hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi

Tọa lạc ngay cạnh bờ Sông Sài Gòn, xung quanh được bao bọc bởi những dãy biệt thự sang trọng khu Thạnh Mỹ Lợi - Trung tâm hành chính quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), One Verandah có quy mô 1,7 ha. Đây là dự án căn hộ chung cư cao cấp sở hữu không gian xanh và tầm nhìn bao quát toàn cảnh Sài Gòn.

One Verandah nằm ở vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn – Nguyễn Văn Kỉnh – Tạ Hiện – 103, địa chỉ dự án tại Khu 1 - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM; nằm liền kề với UBND, Chi cục Thuế, Công an Quận và được xem là dự án có những căn hộ view sông đẹp bậc nhất quận 2.

Đây là vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong hệ thống hạ tầng đồng bộ, thuận tiện di chuyển qua đảo Kim Cương bằng cầu Thời Đại, chỉ cần 5 phút di chuyển ngay đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, 10 phút đến trung tâm quận 1 qua Hầm Thủ Thiêm, 20 phút đến quận 7 và Phú Mỹ Hưng.

Toàn cảnh sông Sài Gòn và thành phố trong tầm mắt

One Verandah sở hữu môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên và tầm nhìn thoáng đãng khi tất cả căn hộ đều có ban công rộng rãi, được ưu ái cả một dòng sông Sài Gòn và góc thành phố sôi động nằm ngay trước tầm mắt.

Không gian sống tiêu chuẩn Singapore cao cấp với hệ tiện ích đa tầng

Áp dụng tiêu chuẩn từ những công trình xanh ấn tượng tại "đảo quốc sư tử" Singapore, One Verandah được chủ đầu tư cùng các đơn vị thiết kế kiến trúc và cảnh quan kiến tạo nên không gian sống xanh chuẩn Singapore với những mảng xanh xen kẽ với 8,000m2 tiện ích được thiết kế hiện đại cùng với quản lý vận hành cao cấp, chuyên nghiệp.



Sở hữu giá trị gia tăng theo năm tháng

TP. Thủ Đức nằm ngay cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố và là điểm giao giữa các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai với TP.HCM nên rất được chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông như: lắp đặt hầm Thủ Thiêm và 4 cây cầu Thủ Thiêm 1, 2, 3, 4; Cầu đi ngang qua Đảo Kim Cương, đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Metro Suối Tiên - Bến Thành; mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống… và giá nhà đất tăng cao cũng là điều dễ hiểu!

Hơn hết, dự án có khoảng cách gần sông, thoáng đãng, vị trí thuận lợi, có thể nhận nhà ở ngay. Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư thứ cấp nắm bắt.

Dự án quy hoạch tại trung tâm hành chính mới của thành phố nên dân cư về sinh sống chưa quá nhộn nhịp. Tuy nhiên điều đó cũng mang đến cho các cư dân tương lai một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào đô thị.

Đặc biệt, dự án chỉ sở hữu 1 sảnh chờ chung và không có lễ tân, thay vào đó là thiết kế màn hình thông minh, giao tiếp trực tiếp với gia chủ đang có mặt tại căn hộ để người thân hoặc bạn bè có thể trực tiếp lên căn hộ mà không cần thông qua lễ tân. Sự cải tiến này có thể gây bất tiện cho người thân đến thăm cư dân tại dự án lần đầu, tuy nhiên cũng sẽ đảm bảo an ninh chặt chẽ cho cư dân về lâu dài.

