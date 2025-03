OneValue và Aten Inc. ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển công nghệ

OneValue là công ty công nghệ tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp dữ liệu và nền tảng số, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và dữ liệu lớn (Big Data), OneValue cam kết mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và ra quyết định chiến lược chính xác hơn.

Aten Inc. là công ty công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên phát triển các nền tảng đào tạo thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Aten nổi bật với các giải pháp đào tạo tương tác, giúp cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng thông qua công nghệ mô phỏng tiên tiến. Với thế mạnh về AI và ML, Aten không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm học tập tối ưu, thúc đẩy sự phát triển trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Thỏa thuận hợp tác này tạo nền tảng để OneValue và Aten Inc. đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) vào phát triển nền tảng đào tạo thực tế ảo (Virtual Immersive Training) và tối ưu hóa hệ thống nền tảng bất động sản. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến những giải pháp đột phá giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thông qua hợp tác với Aten Inc., OneValue không chỉ mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bất động sản, đào tạo mà còn gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Ngược lại, Aten Inc. cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thông qua hệ sinh thái công nghệ và mạng lưới đối tác của OneValue. Hai bên cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng công nghệ vững chắc, hỗ trợ khách hàng tối đa hóa giá trị trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, OneValue còn là đại diện của Aten Inc., tại Việt Nam trong chiến lược phát triển của Aten Inc., tại khu vực Châu Á.

Hiện tại, một số chiến lược triển khai của OneValue và Aten Inc. vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện, nhưng chắc chắn sẽ mang đến những đột phá quan trọng trong thời gian tới. Sự hợp tác này không chỉ củng cố vị thế của cả hai doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam theo xu hướng vận động trên toàn cầu.

Thành lập với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực dữ liệu và công nghệ, OneValue không ngừng đổi mới và mở rộng hợp tác để mang đến các giải pháp toàn diện cho khách hàng. Việc bắt tay cùng Aten Inc. là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của OneValue, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực đào tạo và số hóa dữ liệu bất động sản trong tương lai tại Việt Nam.