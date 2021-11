"Ông chủ" các chuỗi The Coffee House, Juno… hợp tác chiến lươc với tổ chức tài chính Thái Lan, muốn tiên phong nền bán lẻ kiểu mới New Retail

Seedcom Group vừa công bố quan hệ đối tác chiến lược với Kasikorn Vision - công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Kasikornbank Public Company Limited, một tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan.



Được biết, Seedcom là công ty sở hữu hệ sinh thái bán lẻ ấn tượng bao gồm The Coffee House (chuỗi cà phê), hay Juno, Hnoss (thời trang), Kingfoodmart (Chuỗi siêu thị thực phẩm), Scommerce (logistics, sở hữu thương hiệu AhaMove), các công ty giải pháp công nghệ phần mềm SaaS...

Theo quan hệ đối tác chiến lược, Seedcom và KVision sẽ nỗ lực hướng tới việc cung cấp cho các chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam các sản phẩm dịch vụ tài chính, bao gồm các giải pháp thanh toán, cho vay doanh nghiệp vừa tại Việt Nam (SMEs) và các dịch vụ khác như bảo hiểm và quản lý tài sản.

Việc hợp tác với KVision diễn ra vào thời điểm khi Seedcom tiếp tục củng cố vị thế hệ sinh thái bán lẻ kiểu mới (New Retails) tại Việt Nam, với các ngành dọc trải dài gồm Công nghệ, F&B, Thời trang, Siêu Thị và các sản phẩm tiêu dùng khác. Tập đoàn đã và đang tập trung vào việc phát triển hệ thống dữ liệu và năng lực New Retail của mình trong bối cảnh Covid-19 tác động không nhỏ đến thị trường. Việc bổ sung các sản phẩm tài chính từ KVision sẽ thúc đẩy và tối ưu hóa nền tảng mà công ty đang phát triển.

"Chúng tôi có chung mục tiêu với KVision trong việc thúc đẩy các giao dịch phi tiền mặt và đẩy mạnh hoạt động tài chính tại Việt Nam. Mặc dù tiền mặt vẫn đang là thói quen thanh toán hàng đầu, chúng tôi tin rằng thị trường đã sẵn sàng cho các giải pháp thay thế. Thông qua sự kết hợp giữa nền tảng khách hàng hiện có của chúng tôi và các giải pháp tài chính sáng tạo của KVision, sẽ có rất nhiều cơ hội kinh doanh để nắm bắt", ông Nguyễn Hoành Tiến, Giám đốc điều hành Seedcom cho biết.

Seedcom được sáng lập và dẫn dắt bởi các doanh nhân kỳ cựu nhiều kinh nghiệm về việc xây dựng các công ty khởi nghiệp từ số 0 trở thành các doanh nghiệp triệu đô. Đơn cử, nhà sáng lập Đinh Anh Huân (Chủ tịch) là đồng sáng lập của Thế Giới Di Động (Thế Giới Di Động), Con Cưng (Nhà bán lẻ Sản phẩm Trẻ em số 1 Việt Nam) hoặc nhà đầu tư ban đầu của Tiki; Nguyễn Hoành Tiến (Giám đốc điều hành) nguyên là Phó chủ tịch, Giám đốc Vận hành và Thương mại điện tử tại VNG - một công ty giải trí trực tuyến và nội dung số hàng đầu Việt Nam; Ngô Nguyên Kha, Nhà sáng lập thương hiệu di động Mobiistar...

Seedcom cũng đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ và năng lực dữ liệu để vận hành một mô hình khác biệt lấy người dùng làm trung tâm, bao gồm các năng lực: phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các thuật toán được tối ưu hóa cao để giải quyết các vấn đề thời gian thực, quy mô lớn và hiệu suất cao đầy thách thức.

Về phía Kvision, Giám đốc điều hành Pattanapong Tansomboon cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn tại thị trường Việt Nam và tin tưởng mạnh mẽ rằng, định hướng chiến lược của Seedcom rất phù hợp với chúng tôi - tập trung vào phân khúc bán lẻ với các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật số".

Về mô hình New retail, khái niệm này được các nhà lãnh đạo Seedcom chia sẻ trong giai đoạn đầu khi đầu tư vào các chuỗi truyền thống. Theo đó, phương thức bán lẻ truyền thống là doanh nghiệp sản xuất/nhập một sản phẩm rồi cố gắng bán sản phẩm đấy cho khách hàng. Còn với đường hướng New Retail, doanh nghiệp sẽ dự đoán được nhu cầu của khách hàng, sau đó chỉ làm những thứ khách hàng yêu cầu vào đúng lúc họ cần. Tức ngoài câu chuyện sản phẩm/dịch vụ (products/service) đánh trúng tâm lý khách hàng ở hiện tại hoặc tương lai, New Retail còn nhắm vào tính thời điểm (timing).