Ông Đặng Văn Thành nhắc lại thương vụ sáp nhập ngân hàng và quỹ tín dụng 20 năm trước

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17, do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Tài chính, vào chiều 9-12.

Trong bức tranh của nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là một điểm sáng. Trong 11 tháng từ đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (bao gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt 33,69 tỉ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trần Quốc Phương, trên thị trường M&A Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần quay trở lại với các thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, AI…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại diễn đàn

Nổi bật là NVIDIA và Qualcomm đã mua lại cổ phần từ các tập đoàn trong nước để triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như đẩy mạnh lĩnh vực AI tại Việt Nam.

"Đây là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu đang chậm lại. Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng" - ông Trần Quốc Phương nhìn nhận.

Tại diễn đàn, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, cho rằng M&A ở Việt Nam dù xuất hiện hơn 20 năm nhưng vẫn còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp. Dẫu vậy, M&A là một cấu phần không thể thiếu của thị trường hiện đại.

Ông Thành nhắc lại thương vụ M&A năm 2001, khi đó ông sáp nhập thành công một ngân hàng và một quỹ tín dụng. Cũng trong giai đoạn này, ông còn từng chứng kiến thương vụ sáp nhập của một quỹ tín dụng nhân và Ngân hàng Nông thôn Cái Sắn (TP Cần Thơ), trước khi những thương vụ M&A bùng nổ sau này.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, phát biểu tại sự kiện

Theo ông Thành, để đón nhận hiệu quả dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam không chỉ cần chính sách phù hợp từ phía Chính phủ mà bản thân doanh nghiệp trong nước cũng phải chủ động nâng cao năng lực tiếp nhận.

Ông Thành chia sẻ khi còn là chủ tịch ngân hàng, ông từng tìm đến các quỹ đầu tư để huy động vốn và tiếp nhận kỹ thuật quản trị hiện đại. Đây cũng là nhu cầu chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Giai đoạn 2026 – 2030, với việc triển khai các chính sách mới, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp Việt sẽ có đầy đủ điều kiện để mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực quản trị và thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư quốc tế.

Ông Thành nhấn mạnh đây là thời điểm "vàng" để doanh nhân Việt Nam chủ động tham gia sâu hơn vào dòng chảy M&A, coi đây là cơ hội nâng tầm doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới và mở rộng quy mô trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.