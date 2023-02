Ông Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỉ đồng tại nhà riêng từ ông trùm để nhờ chạy án

Liên quan đến vụ ông Đỗ Hữu Ca , nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sáng 23-2, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đồng đến nhà ông Ca để nhờ "chạy án".

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi còn đương chức

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đang nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Ca còn làm giám đốc Công an TP Hải Phòng, "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã nhờ nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng giúp "chạy án" với số tiền 35 tỉ đồng.

Nhận tiền từ "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước nhưng ông Đỗ Hữu Ca lại không đưa tiền cho ai.

Thấy việc nhờ "chạy án" không thành, người thân của Đước sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỉ đồng của ông Ca với cơ quan công an. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 18-2, khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan công an.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra vụ án liên quan đến "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước, đến nay xác định số mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến 7.500 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đước lập và điều hành gần 20 công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động trên 10 năm nay. "Ông trùm" này điều hành các công ty nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn. Hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế của Đước xảy ra tại nhiều địa bàn từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh... Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đước cùng đồng phạm thực hiện đến nay được xác định khoảng 7.500 tỉ đồng.