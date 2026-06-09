Ông Nguyễn Hùng Cường bị "call margin"

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, MBS cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp (mã: DIG) từ ngày 9/6/2026. Lượng cổ phiếu dự kiến bán là hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG

MBS cũng dự kiến bán giải chấp 424.300 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành và 624.900 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ ngày 9/6/2026. Bà Thành là mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường trong khi bà Huyền hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp đồng thời là em gái ông Cường.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị CTCK “call margin”. Trước đó, không chỉ gia đình này đã nhiều lần bị thông báo bán giải chấp cổ phiếu. Gần nhất, 3 vị này vừa bị MBS bán giải chấp tổng cộng 1.787.000 cổ phiếu DIG ngay cuối tháng 5/2026.

Tính từ đầu năm 2026, thị giá DIG đã giảm tới 25%, qua đó lùi xuống mốc 12.550 đồng/cp.