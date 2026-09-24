Ông trùm đứng sau game PUBG đang bị tẩy chay: Thu 2.700 tỷ won/năm, 93% tiền kiếm từ nước ngoài, Việt Nam là thị trường đặc biệt

Những ngày qua, cái tên Krafton bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng game Việt Nam.

Ngày 23/9, Krafton công bố kết quả điều tra sự cố tại PUBG Asia Stars 2026 và đưa ra hình thức xử lý đối với hai tuyển thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu). Theo đó, hai tuyển thủ nhận án cấm vĩnh viễn tại các giải đấu PUBG trên toàn cầu.

Quyết định lập tức tạo ra phản ứng mạnh trong cộng đồng PUBG Việt Nam. Nhiều streamer, tuyển thủ và những gương mặt lâu năm của trò chơi có động thái gỡ PUBG khỏi máy.

Đằng sau tựa game đang đối diện làn sóng tẩy chay ấy là một trong những doanh nghiệp game lớn nhất Hàn Quốc: Krafton.

Đế chế 2.700 tỷ won

Krafton có trụ sở tại Hàn Quốc và hiện quản lý một hệ thống studio gồm PUBG Studios, Bluehole Studio, Unknown Worlds, Striking Distance Studios, Tango Gameworks, inZOI Studio cùng nhiều đơn vị khác. Nhưng cái tên quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Krafton vẫn là PUBG: Battlegrounds.

Theo báo cáo của chính Krafton, năm 2024 tập đoàn đạt doanh thu 2.709,8 tỷ won (hơn 48.000 tỷ đồng), tăng 41,8% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp vào thời điểm đó.

Lợi nhuận thậm chí còn gây chú ý hơn. Lợi nhuận hoạt động đạt 1.182,5 tỷ won, tăng 54%; lợi nhuận ròng đạt 1.302,6 tỷ won, tăng tới 119,3%. Đây cũng là lần đầu tiên Krafton vượt mốc 1.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động.

Nói cách khác, cứ 100 won doanh thu năm đó, Krafton tạo ra gần 44 won lợi nhuận hoạt động.

Trong vòng 5 năm từ 2019 đến 2024, doanh thu của công ty tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm. Và chính Krafton thừa nhận động lực quan trọng đứng sau quá trình này là sức mạnh của IP PUBG.

PUBG vì thế không đơn thuần là một sản phẩm thành công trong danh mục của Krafton. Đây là nền móng giúp công ty Hàn Quốc xây dựng cả một hệ sinh thái game toàn cầu.

Tính đến tháng 3/2025, phiên bản PUBG: Battlegrounds trên PC và console đã ghi nhận 217,5 triệu người chơi lũy kế. Riêng năm 2024, lượng người chơi đồng thời cao nhất trên PC và console đạt khoảng 890.000 người. Doanh thu mảng PC/console trong năm tiến sát mốc 1.000 tỷ won.

Ở mảng di động, Krafton tiếp tục khai thác thương hiệu này thông qua PUBG Mobile và các phiên bản dành cho từng thị trường. Trong năm 2024, doanh thu mobile của Krafton tăng 35,7%, trong đó Battlegrounds Mobile India (BGMI) đạt doanh thu cao nhất từ trước tới thời điểm công bố.

Đóng cửa phiên 23/9, giá cổ phiếu Krafton ở mức 198.000 won ( 145 USD ), giảm 1,98% so với phiên trước.

So với mức 203.000 won ( 149 USD ) tại phiên 17/9 - ngày PUBG Asia Stars 2026 khởi tranh, thị giá KRAFTON giảm khoảng 2,46%. Với lượng cổ phiếu lưu hành khoảng 45,9 triệu đơn vị, mức giảm 5.000 won/cổ phiếu khiến vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 229,5 tỷ won ( 168 triệu USD ).

93% doanh thu đến từ bên ngoài Hàn Quốc

Một con số khác cho thấy quy mô của Krafton là tỷ trọng doanh thu quốc tế.

Theo báo cáo ESG 2024 của tập đoàn, 93% doanh thu Krafton đến từ thị trường nước ngoài. Hơn 30% lực lượng lao động của công ty cũng làm việc bên ngoài Hàn Quốc.

Hoạt động phát hành của Krafton đã vươn tới hơn 242 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.000 nhân sự phụ trách publishing trên toàn cầu. Việt Nam được Krafton liệt kê cùng những thị trường lớn mà hãng trực tiếp triển khai hoạt động như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Đức và Ấn Độ.

Đây cũng là một đặc điểm đã tồn tại nhiều năm tại Krafton.

Năm 2021, khi doanh thu tập đoàn mới đạt 1.886 tỷ won, tỷ trọng doanh thu nước ngoài đã lên tới 94%. Nói cách khác, từ khá sớm Krafton đã là một doanh nghiệp Hàn Quốc nhưng phần lớn tiền được kiếm từ người chơi bên ngoài quê nhà.

Thành công của PUBG sau đó đưa Krafton lên sàn chứng khoán Hàn Quốc.

Khi IPO năm 2021, Krafton chốt giá phát hành ở mức 498.000 won/cổ phiếu. Quy mô huy động khoảng 4.300 tỷ won, thuộc nhóm thương vụ IPO lớn nhất lịch sử Hàn Quốc thời điểm đó. Mức giá này tương ứng với vốn hóa dự kiến khoảng 24.400 tỷ won khi doanh nghiệp lên sàn.

Từ một studio game được thành lập năm 2007, Krafton đã trở thành một tập đoàn game niêm yết quy mô hàng tỷ USD.

Người đứng sau PUBG trở thành CEO Krafton

Lịch sử của Krafton gắn với hai nhân vật đáng chú ý.

Người thứ nhất là Chang Byung-gyu, doanh nhân công nghệ thuộc thế hệ startup đầu tiên của Hàn Quốc và là nhà đồng sáng lập Krafton. Hồ sơ của Krafton mô tả ông là một serial entrepreneur từng nhiều lần thành lập doanh nghiệp công nghệ trước khi xây dựng công ty game này. Hiện Chang Byung-gyu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Krafton.

Nhân vật thứ hai là Kim Chang-han, người có sự nghiệp gắn trực tiếp với PUBG.

Kim từng phụ trách phát triển tại Bluehole Ginno Games, trở thành CEO PUBG Corporation và là producer của PUBG. Năm 2020, ông trở thành CEO Krafton.

Việc người từng trực tiếp phát triển PUBG sau đó ngồi vào chiếc ghế điều hành cao nhất Krafton phần nào cho thấy vị trí của trò chơi này đối với tập đoàn.

Ngay cả khi đã mở rộng sang hàng loạt studio và IP khác, Krafton vẫn liên tục tìm cách kéo dài vòng đời của PUBG.

Năm 2022, PUBG: Battlegrounds chuyển sang mô hình free-to-play. Những năm tiếp theo, Krafton tiếp tục tung bản đồ, chế độ chơi, vật phẩm và các chương trình hợp tác thương hiệu nhằm duy trì cộng đồng người chơi.

Đến năm 2024, chính Krafton cho biết mức tăng trưởng doanh thu kỷ lục của mình tiếp tục được thúc đẩy bởi sự mở rộng và tính bền vững của IP PUBG.

Tập đoàn cũng đang tìm kiếm những trụ cột mới như inZOI, Subnautica và nhiều dự án khác. Tuy nhiên, PUBG vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược của Krafton.

Việt Nam đặc biệt thế nào với PUBG?

Trong bối cảnh đó, phản ứng của cộng đồng Việt Nam lần này đáng chú ý bởi Việt Nam không phải một thị trường xa lạ đối với PUBG.

Một con số được truyền thông Hàn Quốc đưa ra cho thấy quy mô đặc biệt của cộng đồng này.

Theo News1, tại Esports World Cup gần đây, khán giả Việt Nam chiếm tới 45,7% tổng thời gian xem các nội dung PUBG. Tờ báo Hàn Quốc từ đó mô tả Việt Nam là một thị trường trọng yếu của PUBG.

Điều này đồng nghĩa cứ 100 phút PUBG được theo dõi tại giải đấu nói trên, gần 46 phút đến từ người xem Việt Nam.

PUBG cũng đã hiện diện trong cộng đồng game Việt từ rất sớm. Trò chơi xuất hiện tại Việt Nam trên Steam từ năm 2017 và nhanh chóng thu hút đông đảo người chơi. Qua nhiều năm, xung quanh PUBG hình thành cả một hệ sinh thái gồm tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer, đội tuyển esports và cộng đồng người hâm mộ.

Một nghịch lý vì thế xuất hiện với Krafton: Doanh nghiệp đã xây dựng một trong những thương hiệu game toàn cầu thành công nhất của Hàn Quốc, với 93% doanh thu đến từ nước ngoài, giờ lại đối diện phản ứng mạnh tại chính một trong những cộng đồng quốc tế đặc biệt quan trọng của PUBG.

Với một tựa game có vòng đời gần một thập kỷ như PUBG, giá trị không còn chỉ nằm ở bản thân trò chơi. Nó còn nằm ở mạng lưới tuyển thủ, streamer, giải đấu và hàng triệu người chơi đã hình thành xung quanh IP này.

Và với Krafton, cách cuộc khủng hoảng hiện tại diễn biến tại Việt Nam vì thế cũng đáng chú ý hơn nhiều so với một tranh cãi đơn thuần giữa nhà phát hành và hai tuyển thủ.