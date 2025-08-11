Ông trùm tiền số CZ - 'Ngoại lệ của nước Mỹ': Phạm tội nghiêm trọng nhưng chỉ ngồi tù 4 tháng, được đặc biệt ân xá

Năm 2023, khi Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập sàn giao dịch tiền số khổng lồ Binance chuẩn bị nhận tội vi phạm lệnh rửa tiền của Mỹ, ông đã tự mình tìm hiểu chính sách khoan hồng từ câu chuyện các ông trùm kinh doanh được ân xá trước đây, bao gồm Marc Rich và Michael Milken.

Nỗ lực của ông Zhao rất đáng ghi nhận. Ngành công nghiệp tiền số có thể phải gánh chịu những tổn thất to lớn nên Zhao cùng đội ngũ của mình đã cố gắng triển khai nhiều chiến thuật giúp các nhóm lợi ích giàu có giành được sự ưu ái từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong các cuộc phỏng vấn podcast, ông công khai ca ngợi các chính sách tiền số, thậm chí thuê những người vận động hành lang có quan hệ mật thiết với ông Trump. Binance cũng đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh với gia đình Donald Trump, sau cùng đạt được một thỏa thuận có lợi cho công ty tiền số World Liberty Financial.

Zhao và Binance thừa nhận có tội nghiêm trọng vào năm 2023, song chính quyền Donald Trump dường như đã xem xét khả năng ân xá. Trong các cuộc trò chuyện riêng với các giám đốc điều hành, cố vấn của ông Trump đề cập đến khả năng ân xá cho Zhao và thảo luận về những hậu quả chính trị có thể xảy ra.

Trên mạng xã hội, ông Zhao khá thờ ơ trước những cáo buộc cho rằng giao dịch của Binance với World Liberty có liên quan đến nỗ lực xin ân xá. Vào tháng 5, ông thừa nhận một công ty đầu tư mạo hiểm đã sử dụng một đồng tiền do World Liberty phát triển để đầu tư vào Binance, nhưng lập luận rằng việc sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch như vậy ‘tùy thuộc vào lựa chọn của người trả tiền’.

Theo một chuyên gia, động thái ân xá cho ông Zhao và Binance là một ví dụ lạm dụng điển hình.

“Nó cho phép tội phạm thoát khỏi sự ràng buộc với lợi ích cá nhân của tổng thống, gia đình và bạn bè của ông ta. Một tội phạm bị kết án đã được thả tự do vào thị trường tiền số gần như không được quản lý”, ông nói.

Changpeng Zhao (CZ)

Chiến dịch ân xá của ông Zhao phản ánh cách tiếp cận mang tính giao dịch mà ông Trump đã áp dụng. Nó vô hình chung tạo ra một ngành kinh doanh béo bở, trong đó các nhóm lợi ích tiền số và tội phạm kinh tế chiêu mộ các nhà vận động hành lang và luật sư, đề nghị sử dụng mối quan hệ của họ để giúp thân chủ tiếp cận và bồi thường.

Binance đã được hưởng lợi từ cách tiếp cận mới này. Rào cản trong việc xin giấy phép quản lý tại thị trường Mỹ có thể được tháo bỏ.

“Đã có những quy định được đưa ra, vì vậy chúng ta cần phải thực hiện từng bước một”, ông nói.

Được thành lập vào năm 2017, Binance nhanh chóng trở thành nền tảng giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, xử lý tới ⅔ tổng số giao dịch trên toàn cầu. Ông Zhao, một công dân Canada, biệt danh CZ, đã trở thành người giàu nhất trong ngành với khối tài sản ước tính 70 tỷ USD.

Vào tháng 11 năm 2023, giữa bối cảnh chính quyền cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đang siết chặt kiểm soát tiền số, Binance và ông Zhao nhận tội rửa tiền, cho phép khách hàng ở các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt và các nhóm khủng bố như Hamas tiếp cận sàn giao dịch. Binance đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD và áp dụng các điều khoản để đảm bảo tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ và rút khỏi thị trường.

Zhao nộp phạt 50 triệu USD và từ chức giám đốc điều hành Binance. Ông bị kết án 4 tháng tù giam liên bang nhưng được phép giữ lại cổ phần. Ngay cả khi chuẩn bị vào tù năm ngoái, người đàn ông này vẫn lên kế hoạch tái xuất. CZ rất thường xuyên tâng bốc tổng thống Donald Trump.

Người dẫn đầu nỗ lực tại Washington cho ông Zhao và Binance là Teresa Goody Guillén, cựu luật sư của SEC, hiện là đối tác tại công ty luật quốc tế BakerHostetler. Trước khi ông Trump nhậm chức, bà Guillén công khai đưa ra những lập luận có thể giúp bà được Nhà Trắng quý mến, đăng trên mạng xã hội rằng bà hy vọng chiến dịch đàn áp tiền số sẽ sớm chấm dứt.

“Có quá nhiều điều sai trái cần phải sửa chữa, và lệnh ân xá xứng đáng được đưa ra”, bà viết vào tháng 12, thúc giục ông Trump rút lại các luật chống rửa tiền vốn có hại cho ông Zhao.

Theo hồ sơ vận động hành lang, kể từ tháng 2, công ty của bà đã được Binance và CZ trả ít nhất 220.000 đô la để gây sức ép lên Nhà Trắng và vận động hành lang với Quốc hội, SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai về các vấn đề liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Bà Guillén cũng đại diện cho World Liberty Financial, doanh nghiệp tiền số của gia đình Trump và người đồng sáng lập Zach Witkoff, con trai của Steve Witkoff.

Zhao từng chụp ảnh cùng Zach Witkoff tại một sự kiện tiền số ở Abu Dhabi. Vài ngày sau, ông Witkoff thông báo rằng Binance đã chọn World Liberty để xử lý khoản đầu tư 2 tỷ USD mà sàn giao dịch này sắp nhận được từ một quỹ đầu tư của Các Tiểu

Một khởi đầu mới cho Binance có thể cải thiện danh tiếng của công ty tại thị trường Mỹ. Dan Dolev, nhà phân tích công nghệ tài chính tại Mizuho, cho biết: “Nhiều người chỉ thích các công ty có trụ sở tại Mỹ khi nói đến dữ liệu cá nhân của họ”.

Trong nội bộ, các quan chức bày tỏ sự thất vọng về khả năng ân xá cho ông Zhao, lưu ý rằng ông không phải là người Mỹ và công ty của ông cũng đã thừa nhận vi phạm pháp luật. Nếu Binance xâm nhập thị trường, điều này sẽ đe dọa hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch khác.

Austin Campbell, người sáng lập một công ty tư vấn tiền số, cho biết: “Thật không công bằng khi xếp chúng tôi ngang hàng”.

Theo: Financial Times, WSJ