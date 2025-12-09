Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump cho Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc nhưng đòi “cắt phế” 25%

09-12-2025 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh để Nvidia được phép bán chip AI tối tân H200 cho “những khách hàng được phê duyệt” tại Trung Quốc và những thị trường khác với điều kiện Mỹ nhận 25% doanh thu.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “phản hồi tích cực” với đề xuất này.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng chính sách này “sẽ hỗ trợ việc làm tại Mỹ, thúc đẩy sản xuất trong nước và mang lại lợi ích cho người nộp thuế Mỹ.”

Ông cũng cho biết Bộ Thương mại đang hoàn thiện chi tiết, đồng thời khẳng định cách tiếp cận tương tự sẽ áp dụng cho AMD, Intel và các tập đoàn công nghệ lớn khác của Mỹ.

Trước đó vào tháng Tám, Nvidia và AMD đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu từ hoạt động bán chip cho Trung Quốc với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, Trung Quốc cũng được cho là đã cảnh báo doanh nghiệp nội địa không sử dụng chip H20, mẫu chip Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc dưới các hạn chế xuất khẩu.

Chip H200, hiện được ông Trump cho phép bán, là phiên bản cao cấp hơn H20, tuy không phải dòng chip mạnh nhất của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia tăng trong phiên đầu tuần khi thông tin Bộ Thương mại Mỹ chuẩn bị phê duyệt các giao dịch được lan truyền, trước khi thu hẹp đà tăng. Cổ phiếu tiếp tục tăng thêm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump cho phép ngành công nghiệp chip của Mỹ cạnh tranh để duy trì việc làm có thu nhập cao và sản xuất ngay tại nước Mỹ. Việc cung cấp H200 cho các khách hàng đã được thẩm định bởi Bộ Thương mại là lựa chọn cân bằng và có lợi cho nước Mỹ", đại diện Nvidia cho biết.

Chip bán dẫn là nền tảng của hầu hết thiết bị điện tử và đang là yếu tố cốt lõi trong cuộc đua AI. Mỹ đặt mục tiêu hạn chế khả năng Trung Quốc phát triển các mô hình AI tiên tiến, trong khi Bắc Kinh muốn giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Căng thẳng leo thang khi Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm — vật liệu quan trọng cho sản xuất chip cao cấp. Đáp lại, chính quyền của Tổng thống Trump từng đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cuối tháng 10, sau cuộc gặp tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, trong đó Trung Quốc cam kết chấm dứt các biện pháp “trả đũa” nhắm vào ngành chip Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Tập về việc xuất khẩu chip Nvidia H200 và nhận được tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng thỏa thuận này có thể chỉ mang tính tạm thời khi cuộc cạnh tranh AI giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức căng thẳng cao.

Tham khảo: CNBC﻿

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ 72 tỷ USD của Netflix ‘có thể là một vấn đề’

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

