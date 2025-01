Ông Trump ký sắc lệnh hoãn thực hiện lệnh cấm TikTok trong vòng 75 ngày

Theo sắc lệnh của ông Trump, đạo luật cấm TikTok ở Mỹ sẽ tạm dừng trong vòng 75 ngày và các công ty cung cấp dịch vụ cho TikTok sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chưa thực hiện lệnh cấm để chính quyền của Tổng thống Trump có thêm thời gian xác định hành động phù hợp liên quan tới TikTok.

(Ảnh minh họa: KT)

Tổng thống Trump nhấn mạnh, theo Hiến pháp, ông có trách nhiệm đối với an ninh quốc gia Mỹ, thực hiện chính sách đối ngoại và các trọng trách hành pháp khác. Chính vì vậy, ông Trump dự định sẽ tham vấn với đội ngũ của mình về các mối quan ngại về an ninh quốc gia liên quan tới TikTok để từ đó tìm kiếm một giải pháp vừa bảo vệ được an ninh quốc gia và vừa cứu được nền tảng xã hội được sử dụng bởi 170 triệu người ở Mỹ.

Ông Trump cũng cho biết chính quyền của ông sẽ rà soát lại các thông tin tình báo nhạy cảm liên quan tới các mối quan ngại về TikTok và đánh giá các biện pháp TikTok đã thực hiện để giải tỏa các mối quan ngại này.

Một ngày trước khi nhậm chức, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ sở hữu 50% TikTok trong một công ty liên doanh vì điều này sẽ giải quyết các mối quan ngại về an ninh quốc gia Mỹ trong khi tiếp tục duy trì được giá trị của TikTok.