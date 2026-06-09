Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh đang chứng kiến ​​một bước ngoặt cơ bản trong việc tiến hành các hành động và chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

“Mỹ đang giành chiến thắng quyết định trong trận chiến này và kết quả cuối cùng cùng một tuyên bố chính thức về việc kết thúc chiến dịch sẽ được công bố trong vòng hai tuần tới”, ông Trump nhấn mạnh.

“Chiến thắng trước nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ sớm diễn ra, dẫn đến sự sụt giảm mạnh và đáng kể giá dầu thô toàn cầu”, Tổng thống Trump nói thêm.

Theo Nhà Trắng, yếu tố kinh tế này sẽ ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lạm phát.

Ông chủ Nhà Trắng mô tả sự kiện sắp tới là một thành công tuyệt đối đối với chính sách đối ngoại và chiến lược quân sự của Mỹ.

Tổng thống Trump đã đưa ra những phát biểu này khi đánh giá sự leo thang hiện tại của cuộc xung đột vũ trang ở Trung Đông.

Ngoài những tác động về địa chính trị, các nhà lãnh đạo Mỹ dự đoán những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu.