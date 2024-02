Ông Trump nhiều hơn ông Biden gần 50.000 người quyên góp cho chiến dịch tranh cử nhưng những con số này lại cho thấy một câu chuyện khác

Tuy nhiên, phân tích của Financial Times cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump và các ủy ban hành động chính trị của đảng Cộng hòa thu hút được ít người ủng hộ hơn trong nửa cuối năm 2023 so với 4 năm trước. Cụ thể, ông Trump hiện có 516.000 nhà tài trợ, ít hơn nhiều so với con số 740.000 người mùa bầu cử trước đó.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Joe Biden có 473.000 người tài trợ vào nửa cuối năm 2023, nhiều gần gấp đôi so với giai đoạn ông trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Ông Trump và các nhóm liên kết huy động được 189 triệu USD từ các nhà tài trợ vào năm 2023 trong khi ông Biden thu được 202 triệu USD.

Một người từng làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump cho biết sự sụt giảm số nhà tài trợ “rõ ràng không phải điều tốt”. Ông Trump sẽ phải tìm cách thu hút thêm các nhà tài trợ để có thể bù đắp phần hụt đi này.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump từ chối bình luận về thông tin này.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn chưa phải ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa dù đang bỏ xa đối thủ. Nhiều người tin rằng lượng người ủng hộ có thể tăng trong trường hợp ông chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ở thời điểm hiện tại, người dân Mỹ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới lạm phát, trong đó có chi phí sinh hoạt tăng cao. Điều này có thể khiến các nhà tài chợ e dè hơn trong việc quyên tiền ủng hộ. Tình hình hiện nay cũng khác nhiều so với 2 lần tranh cử trước đó của ông Trump.

Thực tế, những người quyên góp số tiền nhỏ, dưới 200 USD, lại trở nên rất quan trọng với ông Trump bởi những nhà tài trợ rủng rỉnh hơn ở phố Wall đã quyên tiền cho các đối thủ của ông.

Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ “đắt đỏ” nhất lịch sử chính trị Mỹ, đánh bại những gì xảy ra trong năm 2020. 4 năm trước, ông Biden huy động được số tiền kỷ lục 1 tỷ USD trong khi ông Trump có 775 triệu USD cho chiến dịch tranh cử.