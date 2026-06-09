Ông Trương Gia Bình gặp Thủ tướng Thái Lan, FPT lập tức bắt tay 2 đối tác hàng đầu Châu Á

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Thái, FPT đã ký kết và khởi động loạt hợp tác chiến lược với Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Amata Corporation, hai tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm và phát triển khu công nghiệp & đô thị tại châu Á. Qua đó, khẳng định vai trò đối tác công nghệ và chuyển đổi AI toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Các thỏa thuận mở ra cơ hội thúc đẩy ứng dụng AI và công nghệ số trong những lĩnh vực đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế ASEAN như nông nghiệp, thực phẩm và phát triển hạ tầng công nghiệp. Đồng thời, đây cũng là bước tiến mới trong việc tăng cường kết nối công nghệ giữa Việt Nam và Thái Lan, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong khu vực.

C.P. Việt Nam, thành viên của CPF và FPT chính thức khởi động 6 dự án chuyển đổi AI trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, tập trung vào các bài toán có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh như đào tạo AI cho nhân viên, hệ thống tư vấn phòng trị bệnh cho người chăn nuôi, camera AI giám sát vận hành trang trại, kiểm soát chất lượng nguyên liệu bằng hình ảnh, quản lý đơn phối trộn thức ăn chăn nuôi và nền tảng quản lý bán hàng cho hệ thống đại lý.

Các dự án được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái số xuyên suốt từ trang trại, sản xuất, phân phối đến bán hàng, góp phần nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (đứng giữa) chứng kiến Lễ Khởi động hợp tác chiến lược giữa FPT và CP.

Với Amata Corporation, Tập đoàn hàng đầu châu Á trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị, FPT ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi AI và phát triển khu công nghiệp thông minh tại Thái Lan, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hai bên sẽ nghiên cứu triển khai các giải pháp quản lý tiện ích thông minh, giám sát và bảo trì dự báo bằng AI, an ninh thông minh, Digital Twin, phát triển nền tảng Amata Digital Hub, thúc đẩy nhà máy thông minh, tối ưu chuỗi cung ứng, ESG và đào tạo nguồn nhân lực số.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (đứng giữa) chứng kiến Lễ Ký kết hợp tác giữa FPT và Amata.

Song song với hoạt động ký kết hợp tác, lãnh đạo FPT cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan. Tại buổi gặp gỡ, FPT đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực AI, phát triển nguồn nhân lực số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, FPT cũng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực AI, triển khai AI trong giáo dục và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả vận hành. Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao vai trò của AI trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giới thiệu các chương trình thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ do Chính phủ hỗ trợ. Hai bên cùng thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, hạ tầng kết nối và các sáng kiến công nghệ mới nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực ASEAN.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi gặp gỡ với đại diện FPT trong chuyến thăm Việt Nam từ 8-9/6.

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như AI, giáo dục, nông nghiệp thông minh, hạ tầng số và quản trị công. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực và phổ cập AI cho mọi người dân sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong tương lai.

FPT sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong giáo dục, doanh nghiệp và khu vực công, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm xây dựng năng lực công nghệ tự chủ, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho khu vực ASEAN. Chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác và đổi mới sáng tạo, các quốc gia trong khu vực có thể cùng nhau tận dụng những cơ hội to lớn mà AI và các công nghệ mới mang lại", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ.

Các hợp tác lần này tiếp tục khẳng định năng lực chuyển đổi AI toàn diện của FPT, từ tư vấn chiến lược, xây dựng hạ tầng, phát triển nền tảng, triển khai giải pháp đến đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp khu vực trong việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Sau hơn một thập kỷ đầu tư, FPT đã xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện từ nghiên cứu, hạ tầng, nền tảng, sản phẩm, dịch vụ đến đào tạo nhân lực. FPT hiện sở hữu hệ sinh thái AI toàn diện với hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực bởi AI, hạ tầng tính toán hiệu suất cao thông qua hai AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng nền tảng FPT.AI giúp khách hàng tiết kiệm tới 45% chi phí vận hành. Đồng thời, mới đây, FPT cũng đã ra mắt khung năng lực AI-Native CASAN 5 cấp độ, giúp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI bài bản từ giai đoạn thử nghiệm đến khi AI trở thành năng lực cốt lõi của tổ chức.