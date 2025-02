Ông Vũ Văn Tiền và những cú bắt tay hàng chục nghìn tỷ tạo nên thế lực ‘khủng’ ngành ô tô tại Thái Bình, Hưng Yên

2 dự án nhà máy ô tô tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD

Ngày 25/2, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Geleximco và Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Nguyên Tín Liễu Châu, Quảng Tây cùng Công ty TNHH Công nghệ Bách Tấn Quảng Tây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô.

Mục tiêu của dự án là thành lập công ty liên doanh cung cấp phụ tùng cho các nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc triển khai các hoạt động thương mại đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng nhà máy tại tỉnh Thái Bình.

Theo kế hoạch, dự án cần diện tích đất hơn 200ha, dự kiến được xây dựng vào năm 2026 và đi vào sản xuất vào tháng 10/2027. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng). Số lao động trực tiếp ước tính từ 2.000 đến 3.000 người.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu Omoda & Jaecoo (thuộc Tập đoàn Chery Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hợp đồng liên doanh. Theo kế hoạch, hai bên sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm, để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Bên cạnh đó, nhà máy còn sản xuất các linh kiện, phụ tùng ô tô cung cấp cho nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô và các đối tác hướng tới việc xuất khẩu.

Nhà máy sản xuất xe ô tô này cũng được xây dựng tại tỉnh Thái Bình. Việc xây dựng nhà máy sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào quý 1/2026. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy này dự kiến lên tới hơn 800 triệu USD, tương đương khoảng 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong một bài chia sẻ năm 2022, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Geleximco chi biết, nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và thân thiện với môi trường, hướng đến sản xuất dòng xe ô tô nhiên liệu trong tương lai là xe điện và xe pin nhiên liệu.

Geleximco đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô từ nhiều năm nay, nổi tiếng với cuộc liên doanh cùng Honda Motor thành lập Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam.

Đây là chủ đầu tư Nhà máy Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam (VAP) với tổng vốn đầu tư trị giá 90 triệu USD. Công ty có sự tham gia của 6 đối tác trong và ngoài nước, Tập đoàn Geleximco là một trong hai cổ đông Việt Nam, phía nước ngoài gồm hai công ty của Thái Lan là Asian Honda Motor Co., Ltd, Daisin Co. Ltd, một công ty của Lào là New Chip Xeng và một công ty của Nhật là Kyushu Yanagawa Seiki Co.,Ltd.

Trụ sở của VAP được đặt tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. VAP hiện đang cung cấp sản phẩm chính cho Honda & Goshi.

Chân dung "ông lớn" Geleximco

Geleximco là Tập đoàn kín tiếng tại Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch kiêm người sáng lập Vũ Văn Tiền.

Tập đoàn Geleximco, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Geleximco ra đời năm 1993. Đến nay, Geleximco đã xây dựng mô hình phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành,với 4 lĩnh vực: Sản xuất Công nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Hạ tầng - Bất động sản và Thương mại – Dịch vụ.



Bất động sản là mảng hoạt động quan trọng của Tập đoàn. Một số dự án lớn của tập đoàn phải kể đến Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh), An Bình Plaza, khu đô thị An Bình City, Khu đô thị Gelexia Riverside...

Khu đô thị Cái Dăm Geleximco

Trong lĩnh vực công nghiệp, Geleximco đang xây dựng, vận hành một số nhà máy lớn như Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa (công suất 130.000 tấn/năm) và Nhà máy Giấy An Hòa (công suất 140.000 tấn/ năm) tại Sơn Dương, Tuyên Quang; Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Hạ Long, Quảng Ninh với công suất 600MW, sản xuất 4.1 GWh/ năm điện thương mại đạt công suất 3,7 tỷ KWh/năm, Nhà máy sản xuất xi măng Thăng Long tại Quảng Ninh (tổng công suất 2,3 triệu tấn/năm) và nhà máy sản xuất xi măng tại Bình Phước.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Geleximco là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Xuất nhập khẩu; dịch vụ khách sạn lưu trú cao cấp; dịch vụ cho thuê văn phòng hạng A; dịch vụ sân golf giải trí đẳng cấp của giới thượng lưu… là những hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ của tập đoàn.

Thông tin từ website, hiện tại, Geleximco có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.