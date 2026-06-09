'Ông vua đường cao tốc' tiên đoán ngày Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Tỷ phú bất động sản Hồng Kông Gordon Wu Ying-sheung dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khoảng 10 năm nữa nhờ sự bứt phá về công nghệ. Trong khi đó, Washington đang bị trì trệ bởi các khoản nợ công và chi phí quốc phòng khổng lồ.

Dù hiếm khi trả lời báo chí, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 90 tuổi của tập đoàn Hopewell Holdings nhận định Hồng Kông nên gạt bỏ các căng thẳng địa chính trị để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ. Thành phố cần tận dụng vị thế trung tâm thương mại hàng đầu nhằm thu hút dòng vốn tư nhân dồi dào từ quốc gia này.

Từng tốt nghiệp ngành kỹ sư dân dụng tại Đại học Princeton (Mỹ), ông Wu được mệnh danh là "Ông vua đường cao tốc" nhờ xây dựng tuyến đường có thu phí đầu tiên tại Trung Quốc. Chia sẻ với tờ South China Morning Post, ông đưa ra cái nhìn thực tế về quỹ đạo kinh tế toàn cầu.

Ông cho rằng khoản nợ công $39.000 tỷ USD của Washington cùng ngân sách quốc phòng kỷ lục $1.500 tỷ USD chính là "gót chân Achilles" của nước Mỹ.

"Làm sao một quốc gia có thể duy trì mức chi tiêu như vậy? Lịch sử chứng minh các nước dồn quá nhiều tiền vào chiến tranh đều sẽ kiệt quệ tài chính. Đó là lý do tôi tin Trung Quốc – quốc gia chi ít tiền hơn cho quốc phòng – sẽ thịnh vượng và vượt Mỹ trong khoảng một thập kỷ tới", tỷ phú 90 tuổi nhận định.

Để minh chứng, ông chỉ ra lịch sử chuyển dịch kinh tế thế giới. Cách mạng công nghiệp từng đưa Anh lên đỉnh cao, sau đó đến lượt Mỹ thống trị nhờ tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, khi chi phí sản xuất tăng cao, các trung tâm sản xuất đã dịch chuyển sang Nhật Bản và "4 con rồng châu Á", và hiện tại là Trung Quốc.

"Trung Quốc có vốn, sở hữu nhiều công nghệ và ý tưởng sáng tạo. Người lao động lại sẵn sàng làm việc với mức đãi ngộ thấp hơn người Mỹ. Họ chắc chắn sẽ thành công", ông nói.

Tính đến năm 2026, nợ chính phủ của Trung Quốc ở mức 101.000 tỷ nhân dân tệ (14,75 tỷ USD), trong khi ngân sách quốc phòng là 1.910 tỷ nhân dân tệ.

Ông Wu thuộc thế hệ tài phiệt bất động sản kỳ cựu sinh năm 1920 - 1930 của Hồng Kông.

Niềm tin của ông vào kinh tế Trung Quốc được đúc kết từ nhiều thập kỷ trực tiếp đầu tư tại đại lục. Từ năm 1978, khi Bắc Kinh vừa bắt đầu cải cách mở cửa, ông đã thuyết phục các quan chức chấp thuận xây dựng tuyến đường cao tốc có thu phí đầu tiên dài 123 km nối Hồng Kông với Thâm Quyến và Quảng Châu theo mô hình BOT. Tập đoàn Hopewell đã đầu tư khoản kinh phí ban đầu 2,4 tỷ đô la Hồng Kông để đổi lấy quyền thu phí.

Tầm nhìn xa trông rộng này đã giúp ông giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ giới chức Bắc Kinh. Cựu Thủ tướng Triệu Tử Dương từng nói với ông: "Trung Quốc không chỉ cần nguồn vốn, mà quan trọng hơn là cần bộ não của ông".

Dù quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ - Trung luôn trong thế cạnh tranh, ông Wu vẫn lạc quan rằng mối quan hệ này sẽ sớm ổn định sau cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông khẳng định: "Mỹ đối đầu trực diện với Trung Quốc sẽ không mang lại lợi ích gì".

Theo SCMP﻿