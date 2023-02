OpenAI bắt đầu kiếm tiền từ ChatGPT, tung ra gói ChatGPT Plus giúp người trả phí được ưu tiên truy cập chatbot AI

The The Verge, OpenAI, công ty đứng sau thành công của chatbot hot nhất hiện nay, mới đây đã tuyên bố tung ra gói ChatGPT Plus.

Theo đó, người dùng sử dụng ChatGPT Plus sẽ phải trả 20 USD một tháng, người dùng sẽ được ưu tiên sử dụng chatbot AI ngay cả trong thời điểm nhiều người truy cập còn người dùng miễn phí sẽ phải mất thời gian chờ đợi.

Trên trang web của OpenAI, công ty cho biết gói sử dụng này cũng sẽ giúp người dùng có “thời gian phản hồi nhanh hơn” và “quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng và cải tiến mới của ChatGPT”.

Hiện tại, OpenAI sẽ gửi lời mời sử dụng dịch vụ tới những người ở Hoa Kỳ và sẽ triển khai mở rộng sang các quốc gia và khu vực khác trong tương lai.

Trước đó khoảng một tuần có tin đồn OpenAI sẽ giới thiệu phiên bản plus hoặc pro với mức giá khoảng 42 USD/tháng. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 20 USD/tháng, The Verge đánh giá OpenAI có thể sẽ tiếp cận được nhiều người hơn, bao gồm cả sinh viên và doanh nghiệp, những người đang có nhu cầu sử dụng thời gian vừa qua.

Theo Reuters, ChatGPT ước tính đã đạt khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 1/2023 chỉ sau hai tháng sau khi ra mắt. Điều này khiến ChatGPT trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo của công ty phân tích Similar Web, mỗi ngày có khoảng 13 triệu khách truy cập sử dụng ChatGPT, nhiều hơn gấp đôi so với tháng 12.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, TikTok mất khoảng 9 tháng sau khi ra mắt toàn cầu để có thêm 100 triệu người dùng còn Instagram mất 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, ChatGPT đã nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục này.

Câu chuyện của ChatGPT

Chat GPT được phát triển bởi OpenAI, đây là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 2015 với các khoản tài trợ từ Sam H.Altman, tỷ phú Elon Musk, đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman và những người ủng hộ khác.

Tổ chức có địa chỉ ở khu Mission của San Francisco, với mục tiêu tìm cách hình thành một đối trọng nghiên cứu với các công ty công nghệ lớn như Google của Alphabet Inc. Thay vì theo đuổi lợi nhuận, OpenAI cam kết phát triển công nghệ vì lợi ích của nhân loại.

Tuy nhiên, mọi thứ ở OpenAI bắt đầu thay đổi khi Sam Altman trở thành CEO, anh quyết định đưa phòng nghiên cứu OpenAI chuyển sang một chiến lược mới.

Open AI thay đổi hướng đi, tập trung vào xây dựng một phần mềm đủ sức thông minh để phản ánh trí tuệ và khả năng của con người. Altman tin rằng OpenAI cần tích cực huy động vốn để đáp ứng được sứ mệnh này. Thậm chí, anh còn tham gia giám sát việc tạo ra một mảng lợi nhuận mới của Open AI.

Kể từ đó, OpenAI tiếp cận các đối tác lớn như Microsoft để tìm cách huy động thêm tiền. Altman cho biết các công cụ của công ty có thể biến đổi công nghệ tương tự như việc phát minh ra điện thoại thông minh và giải quyết những thách thức khoa học rộng lớn hơn.

Ngay sau khi trở thành CEO AI, ông Altman đã huy động được khoản tài trợ 1 tỷ USD sau khi bay tới Seattle để trình diễn mô hình trí tuệ nhân tạo cho CEO Microsoft Satya Nadella.

Thỏa thuận với Microsoft đã mang lại cho OpenAI các tài nguyên máy tính cần thiết để đào tạo và cải thiện các thuật toán trí tuệ nhân tạo, dẫn đến một loạt đột phá.

Ngay sau đó, Open AI đã cho ra mắt Dall-E 2, một dự án được công bố vào tháng 9 cho phép người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật chân thực từ các chuỗi văn bản. Không lâu sau, dự án ChatGPT, chatbot trả lời thông minh cũng được trình làng.

ChatGPT thể hiện đặc điểm nổi trội khi có thể tự động viết kịch bản phim, kết hợp nhiều diễn viên từ nhiều loạt phim khác nhau, viết luận văn học thuật cơ bản cho sinh viên. Nhiều người gọi đây là ứng dụng siêu AI, có thể trả lời mọi thứ như người thật.

Vào tháng 10, Microsoft cho biết họ sẽ tích hợp các mô hình của OpenAI vào ứng dụng tìm kiếm Bing và một chương trình thiết kế mới có tên Microsoft Design.

Theo WSJ, OpenAI hiện đang đàm phán nâng cao về việc bán cổ phiếu do nhân viên sở hữu. Trong một đợt chào mua trước đó, OpenAI được định giá khoảng 14 tỷ USD.

Cách tiếp cận mới của Altman giúp những nhà đầu tư ban đầu vào OpenAI nhận lợi nhuận gấp 100 lần so với khoản đóng góp ban đầu, nhưng khiến tôn chỉ phi lợi nhuận bị phá vỡ. CEO này đang đối mặt với những hoài nghi khi bị cho là đi ngược với mục đích làm cho nghiên cứu, làm giàu cho các cổ đông.

Tổng hợp: The Verge, Reuters, Wall Street Journal