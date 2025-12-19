OpenAI sắp được định giá 830 tỷ USD, chuẩn bị màn IPO thế kỷ?

OpenAI đang đặt mục tiêu huy động tới 100 tỷ đô la để tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng trong một thị trường trí tuệ nhân tạo được cho là đã hạ nhiệt.

Theo nguồn tin thân cận, vòng gọi vốn này, hiện đang ở giai đoạn đầu, có thể định giá công ty lên tới 830 tỷ đô la nếu huy động đủ số vốn đề ra. Công ty khởi nghiệp này đặt mục tiêu hoàn tất vòng gọi vốn sớm nhất vào cuối quý đầu tiên. Các điều khoản của thỏa thuận vẫn có thể thay đổi, và hiện chưa rõ liệu nhu cầu đầu tư có đủ để đạt được mục tiêu hay không.

Động lực chính phía sau con số này là tốc độ tăng trưởng doanh thu hiếm có. Reuters dẫn các ước tính cho thấy OpenAI có thể đạt doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ tới, nhờ các sản phẩm như ChatGPT, API cho doanh nghiệp, và việc cấp phép mô hình AI cho các tập đoàn công nghệ, tài chính, y tế và chính phủ. Financial Times nhấn mạnh rằng OpenAI hiện là công ty AI hiếm hoi có sản phẩm tiêu dùng phổ biến hàng trăm triệu người, đồng thời nắm giữ vị thế hạ tầng cốt lõi cho nhiều doanh nghiệp xây dựng ứng dụng AI.﻿

Tuy nhiên, vòng gọi vốn mới nhất sẽ là một trong những thử thách lớn mà công ty phải đối mặt kể từ khi sự hưng phấn của thị trường chứng khoán đối với chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo giảm dần. Giám đốc điều hành Sam Altman đã tìm kiếm khắp thế giới để xây dựng mạng lưới nhà đầu tư cho OpenAI và công ty hiện đang cân nhắc khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

OpenAI cần một lượng vốn dồi dào để xây dựng các mô hình AI và duy trì khả năng cạnh tranh trong một thị trường thay đổi nhanh chóng. Đầu năm nay, SoftBank đã đồng ý đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI, đồng thời bán cổ phần của mình tại Nvidia với giá 5,8 tỷ USD để tài trợ cho khoản đầu tư vào OpenAI. OpenAI dự kiến sẽ nhận được khoản tài trợ còn lại 22,5 tỷ USD từ SoftBank vào cuối năm nay.

OpenAI đã thực hiện một loạt các thương vụ mua bán sáp nhập vào cuối năm, bao gồm thỏa thuận cấp phép nội dung và khoản đầu tư 1 tỷ USD từ Disney. Các thương vụ này cho thấy cỗ máy huy động vốn của OpenAI vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả khi những câu hỏi về cách thức họ sẽ chi trả cho các kế hoạch mở rộng vẫn chưa được giải đáp.

Theo nguồn tin thân cận, OpenAI dự kiến sẽ huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc gia, xét đến quy mô của dự án. Trước đó, công ty đã nhận được tài trợ từ MGX có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trước đó, trang tin The Information đã đưa tin chi tiết về những nỗ lực gây quỹ mới nhất của OpenAI. Công ty này đã phải đối mặt với sự hoài nghi về các thỏa thuận điện toán mà họ đã ký kết, trị giá hàng trăm tỷ đô la, thậm chí đã ban hành "báo động đỏ" để đẩy lùi mối đe dọa ngày càng tăng từ Google. Trong khi OpenAI dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 200 tỷ USD tiền mặt đến năm 2030, Google lại có mức nợ thấp và lợi nhuận mạnh mẽ. Điều này có thể giúp họ dễ dàng đầu tư hơn nữa vào trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, các đối tác của OpenAI, bao gồm Oracle, Core Weave đã chứng kiến giá trị thị trường giảm trong những tháng gần đây khi cổ đông không còn mặn mà với những kế hoạch táo bạo xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn dường như đang gặp khó khăn về nguồn vốn.

Theo: WSJ﻿