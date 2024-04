Panasonic khẳng định vị thế chuyên gia HVAC

Chất lượng không khí tác động trực tiếp đến nhiều mặt xã hội, từ sức khỏe con người cho đến những hoạt động nghiên cứu, sản xuất đặc thù cần môi trường khí sạch chất lượng cao như trong lĩnh vực y tế, chế biến thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm,…

Thấu hiểu những điều trên, trong vai trò chuyên gia HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning - Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) với hơn 100 năm lịch sử trên toàn cầu, Panasonic luôn nỗ lực để mang đến các giải pháp HVAC tối ưu nhằm cải thiện chất lượng không khí cho các gia đình, doanh nghiệp và công trình công cộng. Đó cũng là cách thương hiệu này hiện thực hóa tầm nhìn "Nỗ lực vì Việt Nam xanh - khỏe mạnh".

Những giải pháp tiên phong trên hành trình mang không khí sạch đến người dùng

Bước chân vào lĩnh vực HVAC rất sớm từ năm 1913, hơn 1 thế kỷ qua Panasonic đã tạo nên những dấu ấn đậm nét trong toàn ngành khi liên tục đưa ra những giải pháp công nghệ mới, nhất là với bài toán không khí sạch cho người dùng.

Nổi bật trong số đó phải kể đến nanoe™ X - Công nghệ lọc khí độc quyền góp phần làm nên tên tuổi của Panasonic. Công nghệ nanoe™ X giải phóng các gốc OH tự do, các gốc OH này chủ động tiếp cận và vô hiệu hóa hoạt động của vi khuẩn, vi rút trong không khí và chất ô nhiễm bám dính trên các bề mặt, khác biệt hoàn toàn với đa phần các thiết bị lọc khí thụ động nhờ màng lọc trên thị trường. Đặc biệt hơn, những kỹ sư Panasonic đã nghiên cứu thành công việc bọc các gốc OH trong nước giúp tăng thời gian tồn tại của chúng từ 1 giây lên đến 600 giây.

Sau nhiều cải tiến, nanoe™ X thế hệ thứ 3 – thế hệ mới nhất hiện nay của Panasonic có khả năng tạo ra 48 nghìn tỷ gốc OH mỗi giây, gấp 100 lần so với Nanoe truyền thống. Nhờ đó hiệu quả khử mùi, ức chế virus, vi khuẩn, nấm mốc,…của công nghệ này cũng vô cùng vượt trội nhưng công suất tiêu thụ chỉ 25W, tương đương với một chiếc bóng đèn LED.

Nanoe™ X thế hệ thứ 3 có hiệu quả làm sạch không khí vượt trội (*)

Bên cạnh công nghệ nanoe™ X, Panasonic còn gây ấn tượng khi kết hợp điều hòa trung tâm VRF của thương hiệu cùng thiết bị xử lý không khí AHU của Savier (Italy) để cho ra đời bộ xử lý DX-AHU kết hợp VRF. Hệ thống này có khả năng lọc khí tối đa 13.000 m³/h, công suất làm lạnh lên tới 80HP, ngoại áp suất tĩnh lên tới 500Pa, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các công trình lớn.

Đồng thời bộ xử lý DX-AHU kết hợp VRF còn cung cấp các chế độ tùy chọn gia tăng chất lượng không khí (IAQ) như tách ẩm, đèn tia cực tím UV, PCO, ống dẫn nhiệt hoặc bánh xe thu hồi nhiệt,… đảm bảo không khí luôn ở trạng thái tốt nhất, đạt tiêu chuẩn trong môi trường y tế. Dù sở hữu khả vận hành mạnh mẽ, hệ thống vẫn đảm bảo hoạt động êm, ổn định và tiết kiệm điện năng.

Trong những nỗ lực mang không khí sạch đến mọi không gian cho người dùng, Panasonic còn phát triển đa dạng giải pháp điều hòa, thông gió, lọc khí cho nhiều loại công trình khác nhau, từ nhà ở dân dụng, cửa hàng, khách sạn, văn phòng cho đến những nơi yêu cầu khắt khe về chất lượng không khí như bệnh viện. Đến nay, Panasonic vẫn không ngừng đa dạng hóa các giải pháp của mình dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng và xã hội.

Chất lượng được khẳng định qua những công trình thực tế

Với những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng không khí, các sản phẩm, giải pháp HVAC của Panasonic đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tin dùng.

Năm 2022, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) đã lắp đặt điều hòa không khí âm trần 4 hướng thổi cùng các sản phẩm khác của Panasonic tại nhiều khu vực, bao gồm cả phòng phẫu thuật – nơi luôn yêu cầu nghiêm ngặt về độ sạch, nhiệt độ, độ ẩm.

Riêng dòng điều hòa không khí âm trần 4 hướng thổi của Panasonic được BUH sử dụng có khả năng cung cấp luồng khí trải rộng 360° giúp làm mát đồng đều những không gian rộng lớn và duy trì ổn định nhiệt độ, độ ẩm.

Các sản phẩm của Panasonic được sử dụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (*)

Cùng với đó, các thiết bị cũng được tích hợp công nghệ nanoe™ X với 48 nghìn tỷ gốc OH mỗi giây giúp ức chế nhiều loại chất gây ô nhiễm không khí, virus, vi khuẩn,… và giảm lây nhiễm chéo. Không khí sạch và trong lành đã tạo nên môi trường an toàn cho đội ngũ y bác sĩ cũng như bệnh nhân, người nhà đến chăm sóc tại BUH.

"Chúng tôi nhận thấy chất lượng không khí đã được cải thiện rất tốt tại những khu vực lắp đặt các sản phẩm của Panasonic. Ngay cả phòng mổ vốn khắt khe về tiêu chuẩn không khí, hệ thống thiết bị Panasonic vẫn đáp ứng đầy đủ", ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết.

Cũng trong năm 2022, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội tin tưởng lựa chọn các giải pháp không khí của Panasonic.

Điều hòa không khí âm trần 4 hướng thổi của Panasonic tạo nên môi trường học tập trong lành, thoải mái hơn cho sinh viên trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Đây là hai trong những công trình điển hình cho những nỗ lực của Panasonic trong việc dùng công nghệ để cải thiện chất lượng không khí, từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dùng, cộng đồng. Đó cũng là lý do vì sao suốt hơn 100 năm qua, dù ngành HVAC liên tục xuất hiện những cái tên mới nhưng Panasonic vẫn luôn vững vàng trong vị thế chuyên gia.

(*) Được xác minh trong điều kiện phòng thử nghiệm của các trường đại học và viện nghiên cứu. Tìm hiểu thêm tại đây