Pepperl+Fuchs (Việt Nam) nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”

Tập đoàn có nhiều nhà máy đặt tại nhiều quốc gia như Đức, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Việt Nam nhằm tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu.

Với niềm đam mê tự động hóa và không ngừng tìm tòi các công nghệ đột phá trong lĩnh vực cảm biến, tập đoàn Pepperl+Fuchs am hiểu nhu cầu của thị trường, luôn hướng đến phát triển các giải pháp cụ thể và tích hợp vào quy trình vận hành của khách hàng.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Pepperl+Fuchs (Việt Nam) đã và đang đóng vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu về cảm biến điện tử phục vụ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phòng chống cháy nổ, tự động hóa quy trình, tự động hóa nhà máy, kho bãi thông minh, ….

Tháng 3 năm 2023, Pepperl+Fuchs (Việt Nam) đã tổ chức thành công lễ khánh thành nhà máy thứ hai – VN2, liền kề nhà máy thứ nhất - VN1, trong Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Công trình nhà máy được cấp chứng nhận Vàng theo tiêu chuẩn LEED, đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải CO2, đảm bảo xử lý chất thải theo đúng quy định, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và sức khỏe cho người lao động . . .

Tại Pepperl+Fuchs (Việt Nam), tư duy lãnh đạo là kim chỉ nam cho các hoạt động của doanh nghiệp và tư duy này được truyền tải đến từng nhân viên ngay từ ngày đầu làm việc tại công ty.

Doanh nghiệp này luôn nỗ lực tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, đề cao ý thức tập thể, tăng cường các kênh giao tiếp giữa cấp quản lý và nhân viên, nâng cao văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng khuyến khích các ý tưởng sáng tạo từ nhân viên, ban hành các chính sách làm việc linh hoạt, tổ chức các hoạt động đội nhóm.

Bên cạnh đó, Pepperl+Fuchs (Việt Nam) đầu tư trang thiết bị, tạo sân chơi và thư giãn cho người lao động thông qua câu lạc bộ giải trí được bố trí tại công ty, cũng như tổ chức các loại hình thể thao ngoài trời như: cầu lông, bóng đá… Khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động thể chất – gym, yoga, khiêu vũ, đọc sách, tư vấn sức khỏe tinh thần…

Ngoài ra để tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa công ty, nhân viên và người thân của họ, công ty tổ chức thêm Ngày hội Gia đình, Ngày Tết Thiếu nhi và Ngày hội tham quan doanh nghiệp cho gia đình…

Tất cả các chính sách và hoạt động nhân sự này nhằm giúp người lao động yên tâm thực hiện công việc của mình mang lại hiệu suất làm việc cao nhất và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Năm 2023, Pepperl+Fuchs (Việt Nam) nhận được nhiều giải thưởng danh giá và "HR Asia Best Companies to Work for in Asia" là một trong số các giải thưởng đó. Đây là giải thưởng do Tạp chí HR Asia - Tạp chí hàng đầu dành cho các chuyên gia nhân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng cho các doanh nghiệp. Giải thưởng nhằm ghi nhận sự cam kết của các doanh nghiệp đối với nhân viên của mình trong việc tạo môi trường làm việc gắn kết với nhân viên, một nơi làm việc lý tưởng với các chính sách và hoạt động nhân sự hiệu quả.

