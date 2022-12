Petrosetco: Lợi nhuận 2022 ước đạt 240 tỷ, dự báo sản xuất của "ông lớn" Apple giảm 30% do ảnh hưởng từ Trịnh Châu

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) vừa tổng kết tình hình hoạt động năm 2022, ghi nhận doanh thu ước đạt 18.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2021 và thực hiện 90% kế hoạch năm.



Nguyên nhân chưa hoàn thành mục tiêu theo Công ty là do các đối tác lớn trong dịch vụ phân phối như Samsung, Dell, Lenovo, Asus… đều chủ động cắt giảm sản lượng trong năm 2022. Cùng với đó, nhu cầu giảm đi đáng kể sau năm dịch bùng phát và nguồn cung sản lượng iPhone14 khan hiếm toàn cầu trong 2 tháng cuối năm do ảnh hưởng từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc.

Với những lý do trên, LNST trong năm nay ước thu về 240 tỷ đồng, giảm so với năm 2021 và chỉ hoàn thành 71% chỉ tiêu năm. Chi tiết lợi nhuận từng mảng, gồm:

Thứ nhất, dịch vụ phân phối: lợi nhuận đóng góp gần 173 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ do những khó khăn về nhu cầu, sự cắt giảm của các đối tác lớn như đã nói ở trên, biến động tỷ giá…

Mặt khác, dù kỳ vọng sản lượng iPhone 14 trong quý 4/2022 sẽ tăng sau khi Trung Quốc mở cửa, song hàng dự kiến giao trong tháng 11 vẫn bị lùi lại. “Dây chuyền sản xuất iPhone của Apple có thể giảm tới 30% do ảnh hưởng của nhà máy Foxconn Trịnh Châu có thể kéo dài đến hết năm nay, ảnh hưởng lớn tới mảng kinh doanh iPhone toàn cầu”, báo cáo của PET ghi nhận.

Thứ hai, dịch vụ cung ứng VTTB và hậu cần dầu khí: lợi nhuận đóng góp 6,3 tỷ đồng, giảm đáng kể.

Thứ ba, dịch vụ đời sống: lợi nhuận gần 32 tỷ đồng. Công ty được biết có cung cấp dịch vụ Catering theo hợp đồng dài hạn với các bên Vietsovpetro, PVD, Biển Đông POC… Năm 2022 Công ty ký kết thêm với LSP, Arakawa…

Cuối cùng, dịch vụ quản lý bất động sản: lợi nhuận đóng góp 89,5 tỷ đồng, tăng mạnh 12% so với năm 2021 và là mảng duy nhất vượt kế hoạch năm. Một số hợp đồng Công ty ký mới và tái ký trong năm như dịch vụ quản lý vận hành Trung tâm Hành chính Tp.Thanh Hoá, Trụ sở Tổng Công ty Hàng không Việt Nam….

Lên kế hoạch cho năm 2023, PET đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đi ngang với 18.000 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường dự báo còn nhiều khó khăn.