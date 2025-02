Phá nhiều kỷ lục, vượt công trình lớn nhất thế giới của Trung Quốc, dự án 40 tỷ USD của nền kinh tế số 2 Đông Nam Á có công nghệ gây choáng

Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Singapore là nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á với quy mô GDP đạt khoảng 531 tỷ USD vào năm 2024.

The independent Singapore cho biết, Singapore đang trên đà biến đổi cảng Tuas ở phía tây thành trung tâm hàng hải tự động hoàn toàn tiên tiến nhất thế giới. Nhằm duy trì vị thế hàng đầu trong thương mại quốc tế, Singapore đang hợp nhất các cảng hiện tại thành một cơ sở khổng lồ, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự động hóa. Dự án tham vọng này được thiết kế để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả và củng cố vị trí của Singapore như một nút giao quan trọng trong thương mại toàn cầu.

Singapore khởi công xây siêu cảng biển Tuas trị giá 40 tỷ USD vào năm 2019, đây sẽ là cảng container tự động lớn nhất thế giới khi đi vào vận hành năm 2040. Siêu cảng Tuas sẽ giúp nâng gấp đôi công suất cảng hàng năm của Singapore, từ mức hiện nay 36 triệu TEU (1 TEU tương đương một container tiêu chuẩn).

Một ngày làm việc điển hình tại cảng Tuas sẽ là các khu vực rộng lớn của cảng hầu như không có bóng người, nhưng các phương tiện dẫn đường tự động (AGV) vẫn di chuyển khắp nơi. Những phương tiện màu vàng không người lái này, di chuyển với tốc độ lên đến 25 km/h, được giám sát và vận hành từ xa thông qua hệ thống RFID. Chuyển động của chúng được theo dõi qua các bộ phát đáp ngầm, cho phép quản lý chính xác mà không cần sự can thiệp của con người.

Các AGV hoạt động từ sáu đến tám giờ chỉ với một lần sạc, nhờ vào các phiên sạc 20 phút tại các trạm sạc hoàn toàn tự động phân bố khắp cảng. Hệ thống này đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 mà không cần lao động thủ công, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới môi trường cảng hiệu quả, hoạt động suốt ngày đêm.

Với lịch sử là một trung tâm thương mại quan trọng kết nối Đông và Tây, Singapore tiếp tục củng cố vị trí của mình trong thương mại hàng hải toàn cầu. Năm 2024, quốc gia này đã xử lý kỷ lục 41,12 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet), nhấn mạnh vai trò quan trọng của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù xếp sau Thượng Hải về khối lượng hàng hóa, việc mở rộng cảng Tuas dự kiến sẽ nâng công suất của Singapore lên 65 triệu TEU vào những năm 2040.

Theo hãng tư vấn Alphaliner, top 5 cảng container lớn nhất thế giới gồm có cảng Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore và Ningbo-Zhousan (Trung Quốc), hai cảng Qingdao và Shenzhen (đều ở Trung Quốc). Với công suất dự kiến của siêu cảng Tuas của Singapore, khi đi vào hoạt động, cảng này sẽ vượt qua cảng lớn nhất thế giới của Trung Quốc, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Việc mở rộng này không chỉ về quy mô, dự án cảng Tuas cũng giải quyết các yêu cầu thay đổi của hoạt động cảng hiện đại, bao gồm các thách thức về môi trường, an ninh và công nghệ. Tự động hóa và AI dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sự can thiệp của con người, trong khi hệ thống "Quản lý Giao thông Tàu thế hệ mới" được hỗ trợ bởi AI sẽ giúp giám sát lưu lượng thực tế và ngăn ngừa tắc nghẽn.

Là một phần trong cam kết của Singapore đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050, cảng đang áp dụng các thiết bị điện hóa như AGV, giúp giảm khoảng 50% lượng khí thải carbon so với các hệ thống chạy bằng diesel truyền thống. PSA International, nhà điều hành được chính phủ hỗ trợ, cũng đang hợp tác với các công ty khởi nghiệp để tiếp tục đổi mới, nhằm thương mại hóa tài sản trí tuệ và thúc đẩy phát triển công nghệ thông qua các quan hệ đối tác nghiên cứu.

Tuyên bố của Singapore vào năm 2022 rằng "Tuas sẽ là cảng của tương lai" thể hiện tham vọng của Singapore. Cảng này không chỉ là một kỳ quan logistics mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược của quốc gia để duy trì vị thế dẫn đầu trong thương mại toàn cầu giữa bối cảnh thay đổi của ngành vận tải biển quốc tế.

Với việc áp dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, cảng Tuas không chỉ tăng cường hiệu suất mà còn giảm thiểu sự can thiệp của con người, hướng tới mục tiêu trở thành cảng xanh và lập kỷ lục về cảng thông minh nhất thế giới.

Khi các cảng khu vực ở Đông Nam Á, như Malaysia, Thái Lan và Indonesia, bắt đầu mở rộng để đáp ứng nhu cầu thương mại gia tăng và sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc, cảng Tuas sẵn sàng đảm bảo vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang phát triển. Với sự dẫn dắt của tự động hóa, tính bền vững và AI, cảng Tuas đang trên đà trở thành trung tâm hàng hải mạnh mẽ của tương lai.