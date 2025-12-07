Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phải cung cấp thông tin tiền lương của người lao động theo quy định mới

07-12-2025 - 16:07 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Doanh nghiệp cần lưu ý từ ngày 16-1-2026, nếu không cung cấp thông tin về tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó có nội dung về việc công khai tiền lương của người lao động. Cụ thể, khoản 12 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin tiền lương của người lao động theo quy định mới - Ảnh 1.

Doanh nghiệp phải công khai tiền lương, thu nhập của người lao động

Theo đó phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với một số hành vi. Trong đó có hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc thu nhập của người nộp thuế do mình nắm giữ theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày Nghị định này chính thức có hiệu lực (từ ngày 16-1-2026), doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc thu nhập của người lao động theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Nếu có hành vi trốn tránh, không cung cấp thông tin sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 10 đến 16 triệu đồng. Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Theo T. Yên

Người Lao động

Từ Khóa:
người lao động

