Phân khúc C-SUV đua nhau giảm giá: Mazda CX-5 tạo 'đáy' mới, Subaru Forester giảm hơn 300 triệu, xe Trung Quốc không nằm ngoài cuộc chơi

Bước vào tháng 6/2026, phân khúc C-SUV tại thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đại hạ giá trên diện rộng với quy mô và mức độ khốc liệt chưa từng có. Việc thị trường chưa thể hấp thụ hết lượng xe sản xuất mới cũng như lượng hàng tồn kho đã tạo ra áp lực thanh khoản đè nặng lên các nhà sản xuất và đại lý.

Để bảo vệ thị phần và kích cầu tiêu dùng, hàng loạt ông lớn từ xe Nhật, Hàn cho đến các thương hiệu ô tô Trung Quốc mới gia nhập đều phải lao vào cuộc chiến cắt giảm giá bán, trực tiếp định hình lại ranh giới cạnh tranh giữa các phân khúc. Bên cạnh ưu đãi giảm giá quen thuộc, không ít hãng còn tung ra các hình thức khuyến mại khác như hỗ trợ phí trước bạ, tặng nhiên liệu hay tiền mặt,... Ghi nhận thực tế, không ít mẫu xe C-SUV có giá bán ngang ngửa các mẫu B-SUV.

Mazda CX-5 gây chú ý với giá bán mới trong tháng 6. Ảnh: Đại lý

Xe Nhật, Hàn giảm sâu

Các thương hiệu xe Nhật Bản và Hàn Quốc vốn nắm giữ thị phần chi phối tại phân khúc C-SUV nay đã phải kích hoạt những kịch bản giảm giá sâu nhằm duy trì vị thế dẫn dắt. Đáng chú ý nhất là động thái từ nhà phân phối THACO Auto khi áp dụng mức giảm "sốc" cho mẫu xe ăn khách nhất phân khúc là Mazda CX-5.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn CX-5 2.0 Deluxe liên tục hạ giá niêm yết xuống còn 699 triệu đồng, đồng thời cộng dồn ưu đãi thêm 10 triệu đồng từ hãng, đưa giá bán chạm sàn ở mức 689 triệu đồng. Với giá bán mới này, Mazda CX-5 trở thành mẫu xe gầm cao cỡ C Nhật Bản có giá bán thấp nhất.

Không dừng lại ở đó, các tư vấn bán hàng của Mazda cho biết giá thực tế của CX-5 chỉ từ 681 triệu đồng. Chiến lược dùng giá để áp lực này của Mazda CX-5 không chỉ dồn ép các đối thủ cùng phân khúc, mà còn tạo ra cuộc "xâm lăng" thị phần trực tiếp đối với nhóm SUV cỡ B. Để dễ hình dung, Mitsubishi Xforce bản cao nhất có giá niêm yết 720 triệu đồng, Kia Seltos bản cao cũng có giá 699 triệu đồng.

Subaru Forester đời 2025 có giá bán khởi điểm còn 839 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Một đại diện xe Nhật khác là Subaru Forester thậm chí còn tạo ra cú sốc lớn hơn với mức giảm kỷ lục từ 260–310 triệu đồng cho dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Thái Lan. Sau ưu đãi, Forester 2.0 iL EyeSight chỉ còn 839 triệu đồng và bản cao cấp 2.0 iS EyeSight giảm xuống còn 889 triệu đồng. Tuy nhiên giá bán này chỉ áp dụng cho những chiếc đời 2025 và hạn chế màu sắc.

Các dòng xe Nhật, Hàn quen thuộc khác như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, Kia Sportage đều đồng loạt ghi nhận các chương trình ưu đãi, giảm giá trực tiếp từ 30 đến gần 80 triệu đồng tùy phiên bản để gia tăng sức "đề kháng" trước các đối thủ.

Xe Trung Quốc không đứng ngoài cuộc chơi

Trước sức ép giảm giá nghẹt thở từ nhóm xe Nhật-Hàn, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang tìm đường bám rễ tại thị trường Việt Nam buộc phải đưa ra những chính sách giá và khuyến mãi táo bạo không kém để thu hút người tiêu dùng.

MG HS giảm giá lên đến gần 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Chiến thuật giảm giá sâu nhất toàn thị trường hiện nay thuộc về thương hiệu MG với dòng xe MG HS. Nhằm mục đích giải phóng hàng tồn kho cho các lô xe sản xuất năm 2024 và 2025, các đại lý MG đã mạnh tay áp dụng gói ưu đãi trị giá lên đến gần 200 triệu đồng.

Cú đạp giá sâu này đưa giá bán thực tế của MG HS bản DEL xuống chỉ còn khoảng 515 triệu đồng và bản LUX còn khoảng 550 triệu đồng. Với biểu giá mới, một mẫu C-SUV như MG HS hiện có giá bán rẻ tương đương, thậm chí thấp hơn cả các dòng xe gầm cao cỡ A nhỏ hơn như Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499–539 triệu đồng) hay Kia Sonet (489–519 triệu đồng).

Đại diện đến từ thương hiệu BYD là Sealion 6 gây chú ý khi tiếp tục duy trì gói ưu đãi gần 90 triệu đồng từ tháng 5 đến hết tháng 6. Đại diện hãng chia sẻ ưu đãi cho mẫu xe DM-i Super Hybrid này bao gồm tặng tiền mặt 20 triệu đồng, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm vật chất cùng bộ sạc di động 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Hiện tại, BYD Sealion 6 có giá đề xuất 839 triệu cho bản Dynamic và 936 triệu cho bản Premium.

"Tân binh" Omoda C5 SHS-H không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Ảnh: Vĩnh Phúc

Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng tung ra ưu đãi cho khách hàng tuy nhiên có phần khác biệt hơn với chương trình tặng nhiên liệu, đi kèm là các quà tặng khác có thể quy đổi tiền mặt. Mẫu Jaecoo J7 phiên bản thuần xăng được tặng 2-5 năm tiền xăng kèm quà tặng tùy theo phiên bản AWD hay FWD cùng ưu đãi lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu. Với khuyến mại này, giá xe J7 chỉ còn từ 680 triệu đồng. Phiên bản J7 PHEV được hỗ trợ tới 7 năm tiền xăng cùng quà tặng, kéo giá thực tế xuống còn khoảng hơn 800 triệu đồng.

Thương hiệu Omoda ghi nhận 'tân binh' C5 SHS-H vừa ra mắt cuối tháng 3 cũng lập tức được kích hoạt gói hỗ trợ lên tới 8 năm miễn phí xăng xe, quy đổi tương đương 50 triệu đồng, đưa giá giao xe thực tế trong tháng 6 xuống chỉ từ 619 triệu đồng.