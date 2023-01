Phân khúc đầu tư nào sẽ "hái ra tiền" trong năm 2023?

Khó khăn của thị trường bất động sản vẫn không làm mất đi niềm tin vào kênh đầu tư trữ tiền an toàn. Nhìn về dài hạn, bất động sản luôn được đánh giá là kênh đầu tư đầy hấp dẫn. Vậy trong ngắn hạn, phân khúc nào sẽ mang đến dòng tiền lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư?



Trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản nhiều năm qua hầu như liên tục tăng về giá. Kể cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19, bất chấp dịch bệnh hoành hành mạnh mẽ, giá bất động sản ở các tỉnh thành đều có xu hướng tăng.

Ông Thanh lý giải, những năm qua kinh tế vĩ mô cũng như cơ sở hạ tầng đều được chú trọng đầu tư để phát triển tất yếu dẫn tới sự tăng giá của bất động sản. Không chỉ Hà Nội, TP.HCM hay những thành phố lớn mà ở cả một số tỉnh trước đây được coi là vùng sâu, vùng xa cũng đều đã xuất hiện những dự án bất động sản được đầu tư chất lượng, có sức hút lớn.

Cũng theo ông Thanh, trong vòng 2-3 năm qua, một số dự án nằm ngoài vành đai 3 được đầu tư bài bản đã thu hút nhu cầu ở thật của người dân. Vị này đánh giá, sự thay đổi chiến lược, hành động cẩn thận và kỹ lưỡng cho ra mắt những dự án quy mô lớn, chất lượng tốt, hạ tầng đồng bộ, dẫn tới sản phẩm ra tới đâu là hết tới đó.

Ông Thanh nhận định, những bất động sản chất lượng, đánh vào nhu cầu ở thực, có mức giá hợp lý sẽ luôn "đắt" hàng. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội với sản phẩm bất động sản nằm trong dự án được đầu tư bài bản.

Trong khi đó, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng với người dân có nhu cầu mua nhà, đặc biệt là những người có khả năng tài chính mạnh ngày càng dành sự quan tâm nhiều đến môi trường sống cân bằng và bền vững. Đối với họ, ngôi nhà để ở không chỉ là một không gian sống đơn thuần. Vì thế, những đại đô thị hay bất động sản "all in one" có quy mô lớn, được quy hoạch tốt, kèm theo đó là nhiều tiện ích giúp đem lại trải nghiệm đáng sống sẽ hấp dẫn khách mua.

Cũng theo bà Trang Bùi, nguồn cung mới tiếp tục có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành. Người dân cũng không còn quá lo ngại về việc mua nhà ở nơi cách xa trung tâm. Nguyên nhân là bởi hạ tầng kết nối với các quận nội đô giờ đây đã dần được cải thiện.

Với mức giá hợp lý, quy hoạch bài bản, cộng nhu cầu ở thực gia tăng, những bất động sản cách xa trung tâm nằm trong dự án tốt sẽ là sản phẩm đáng để xuống tiền cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Lĩnh (lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc trên thị trường Hà Nội) với 13 năm trong nghề nhận định, khi thị trường khó khăn, có những phân khúc sẽ giảm giá nhưng sẽ có phân khúc thuộc khu vực tăng giá tốt.

Ông Lĩnh phân tích thêm, ví dụ những khu vực hạ tầng được cải thiện như đường Vành đai 4, giá bất động sản sẽ tăng. Nhưng với khu vực nào nằm ven Vành đai 4, giá đất đã tăng quá mạnh sẽ có thể hạ. Trừ loại hình đất có thể đáp ứng nhu cầu người ở, thuận tiện cho việc di chuyển thì mới có thể tăng.

Ngoài ra, ông Lĩnh dự đoán, nhà đất trong ngõ hoặc chung cư sẽ là kênh đầu tư kiếm ra tiền vì khả năng cho thuê, mang lại dòng tiền đều đặn mỗi tháng. Giá của các loại hình này đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Nhà đầu tư xuống tiền sẽ có cơ hội đón đà tăng giá khi thị trường bắt đầu khởi sắc.