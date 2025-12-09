Phản ứng của Touliver khi thấy Tóc Tiên mặc áo 2 dây khoe body mướt mắt

Tóc Tiên là một trong những khách mời tham dự đám cưới bạc tỷ của Tiên Nguyễn vừa qua. Nữ ca sĩ chọn thiết kế đầm hai dây màu đen ôm sát, tôn trọn đường cong lẫn bờ vai trần quyến rũ. Kiểu tóc búi cao phối cùng layout trang điểm sắc sảo càng làm tổng thể thêm nổi bật. Trong loạt ảnh được ghi lại tại tiệc cưới, Tóc Tiên thu hút bởi vẻ đẹp vừa sang chảnh vừa hiện đại, đúng chuẩn visual mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Vbiz.

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên tung bộ ảnh dự tiệc cưới lên trang cá nhân. Điều gây chú ý nhất lại đến từ phần tương tác ở dưới bài đăng. Touliver - ông xã của nữ ca sĩ - đã nhanh chóng thả tim ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải. Pha tương tác cực tốc độ của Touliver khiến dân mạng rần rần.

Tóc Tiên lên đồ sexy, khoe body nóng bỏng (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Touliver tương tác nhanh khi Tóc Tiên đăng ảnh trên Instagram

Đây không phải lần đầu netizen "phát sốt" vì sự tương tác của đôi vợ chồng nổi tiếng này. Đơn cử như hồi đầu tháng 12, Tóc Tiên có chuyến đi Đà Lạt và đăng tải hình ảnh nghỉ dưỡng tại homestay do 2 vợ chồng làm chủ. Nữ ca sĩ háo hức liên tục cập nhật hoạt động thường nhật tại homestay sau 1 năm mới trở lại và trong bài đăng trên Instagram của Tóc Tiên, Touliver đã tương tác bằng cách thả tim.

Suốt thời gian qua, nghi vấn rạn nứt giữa Tóc Tiên và Touliver liên tục được bàn tán khi cả hai bị soi loạt dấu hiệu sống riêng, không xuất hiện bên nhau và không còn tương tác như trước. Bản thân Tóc Tiên cũng bị bắt gặp tại nơi ở mới, còn Touliver vẫn xuất hiện một mình trong căn biệt thự cũ. Chính vì vậy, khi cặp đôi có những động thái rõ ràng trên mạng xã hội thì những người hâm mộ của cả hai đều cảm thấy yên tâm hơn.

Có thể thấy thời gian gần đây, Touliver chăm tương tác trên trang cá nhân của bà xã

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây cặp đôi.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.

Nhiều tháng qua, cả hai rất ít xuất hiện chung với nhau

Giữa tháng 11, Tóc Tiên đăng lại một video có nội dung nhắc chuyện nữ ca sĩ đang độc thân. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến hàng loạt nghi vấn nở rộ khi netizen cho rằng cô đang ngầm thừa nhận chuyện tan vỡ với Touliver.

Ngay thời điểm chuyện hôn nhân được bàn tán rầm rộ nhất, Tóc Tiên lên tiếng giải thích: "Hôm qua hưng phấn nên ai quay clip đẹp tôi repost hết. Tại tôi thấy đã. Vì thế tôi không hề để ý mấy cái title cho tới khi... Câu chuyện qua miệng 1 người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những con bão xô nghiêng". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng xoá bài đăng lại gây xôn xao.