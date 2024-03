Phát hành hơn trăm lô trái phiếu, doanh nghiệp 'họ' TNR Holdings có gì?

Huy động hàng nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản số 11012024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ báo cáo năm 2023.

Theo văn bản này, trong các ngày 17/4/2023, 22/5/2023 và 11/5/2023, Bất động sản Mỹ đã có 111 lần thanh toán lãi trái phiếu 3,7 tỷ đồng và cao nhất là 100 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Bất động sản Mỹ đã có 111 lần thanh toán lãi trái phiếu. Nguồn: HNX

Đây là các lô trái phiếu được doanh nghiệp này phát hành vào năm 2020 và 2011.

Cụ thể, ngày 16/4/2020, Bất động sản Mỹ phát hành 50 lô trái phiếu từ AME.BOND.05.2020.01 đến AME.BOND.05.2020.50, kỳ hạn 5 năm. Giá trị phát hành có 50 lô trái phiếu này dao động quanh ngưỡng 50 tỷ đồng.

Chỉ sau đó vài ngày, ngày 21/5/2020, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành lô trái phiếu có mã từ AME.BOND.06.2020.01 đến AME.BOND.06.2020.60 cũng với kỳ hạn 5 năm.

Cũng theo văn bản số 11012024 của Bất động sản Mỹ, ngày 11/5/2023, doanh nghiệp này còn thanh toán 100 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu MRECH2128001 phát hành ngày 11/5/2021, có kỳ hạn 7 năm. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, trong năm 2021, Bất động sản Mỹ còn phát hành các lô trái phiếu MRECH2128002, MRECH2128003, MRECH2128004, MRECH2128005, MRECH2128006. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 10%. Tổng giá trị phát hành của 6 lô trái phiếu này là 1.800 tỷ đồng.

Bất động sản Mỹ có gì?

Theo tìm hiểu, Bất động sản Mỹ tiền thân là CTCP Bất động sản Mùa Đông - VID được thành lập 2007, đại diện pháp luật - kiêm Chủ tịch HĐQT hiện tại là bà Vũ Thùy Duyên (SN 1994).

CTCP Bất động sản Mùa Đông - VID được thành lập từ Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông và Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam (VID Group). VID Group là tiền thân của TNG Holdings. Đến tháng 1/2024, TNG Holdings đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX- ROX Group).

Trong những năm qua, Bất động sản Mỹ được biết đến là nhà đầu tư nhiều dự án ở khắp các tỉnh thành như: Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp, văn phòng, căn hộ cao cấp và khách sạn - chung cư TNR Gold Season (số 47 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội); dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú (phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) qua hình thức chỉ định thầu, quy mô 38.534m2; Dự án Nhà ở thương mại (Thái Bình); Khu dân cư đô thị Cánh Buồm (Hà Tĩnh); 5.974 m2 đất (Cao Bằng); Khu đô thị Đông Mỹ (Thái Bình); Khu biệt thự Sông Uông (Quảng Ninh); Khu nhà ở đô thị Phong Châu (Phú Thọ); Khu dân cư phường Bảo Vinh (Đồng Nai); trúng đấu giá khu đất 21,3 ha tại TP.Long Khánh (Đồng Nai) với số tiền 1.229 tỷ đồng...

Tháng 4/2023, liên danh Bất động sản Mỹ cùng CTCP Phát triển bất động sản An Phúc là nhà thầu duy nhất đăng ký thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, chi phí hơn 3.438 tỷ đồng tại Hải Phòng.

Tổng sơ bộ chi phí thực hiện dự án 3.262 tỷ đồng; chi phí phí bồi thường, hoàn trả tài sản công, hỗ trợ, tái định cư gần 176 tỷ đồng. Theo đó, tổng chi phí thực hiện đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường là 3.438 tỷ đồng.

An Phúc là doanh nghiệp liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam-công ty thành viên của TNG Holdings. Công ty này được thành lập ngày 1/6/2022, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Người đại diện theo pháp luật là ông Triệu Thanh An. Ngoài Bất động sản An Phúc, ông An còn đại diện cho CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang- đối tác quen thuộc của Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân tại không ít dự án.

Theo tìm hiểu, Địa ốc Việt Hân được thành lập từ năm 2006, do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2016, ông Đinh Trường Chinh đã thoái vốn khỏi doanh nghiệp này; người thay thế ông Chinh làm đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Tuấn (SN 1980)- người có liên quan đến "hệ sinh thái" của Chủ tịch Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nguyệt Hường trong buổi công bố TNG Holdings Vietnam chuyển đổi sang thương hiệu ROX Group

Tháng 11/2023, liên danh Địa ốc Việt Hân, An Phúc cùng Công ty CP bất động sản Hano - Vid được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) có tổng vốn đầu tư hơn 11.893 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận liên danh ngày 18/5/2023, Công ty Việt Hân tham gia vốn chủ sở hữu 1.477,15 tỷ đồng (45%), Bất động sản An Phúc tham gia vốn chủ sở hữu 493 tỷ đồng (15%) và Hano - Vid tham gia vốn chủ sở hữu 1.313,44 tỷ đồng (40%).

Không quá bất ngờ khi Ngân hàng MSB “tiếp sức” cho những lô trái phiếu của nhóm TNG. Chủ tịch MSB Trần Anh Tuấn được biết đến là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch TNG Holdings.

Hano-Vid cũng là cái tên quen thuộc trong "hệ sinh thái" TNR Holdings. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, được thành lập năm 2010 bởi ba pháp nhân là: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group) với vốn điều lệ ban đầu là 771,5 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên 3.544 tỷ đồng; Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Đạt.

Giống như Bất động sản Mỹ, TNR Holdings cùng một số doanh nghiệp cùng "hệ sinh thái" huy động khối lượng vốn lớn qua kênh trái phiếu.

Theo thông tin trên HNX, trong năm 2019-2020, TNR Holdings phát hành 92 lô trái phiếu có kỳ hạn 3-5 năm với tổng trị giá gần 4.500 tỷ đồng.

Công ty Việt Hân cũng "mạnh tay" huy động vốn qua kênh trái phiếu khi phát hành 129 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm trong giai đoạn 2020-2021, với tổng giá trị phát hành là 10.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hano-Vid phát hành 182 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 5- 7 năm trong 2 năm 2020 và 2022 với tổng giá trị phát hành khoảng 9.000 tỷ đồng.

Hầu hết các lô trái phiếu của nhóm TNR Holdings đều không có tài sản đảm bảo và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) là tổ chức lưu ký.

Không quá bất ngờ khi MSB “tiếp sức” cho những lô trái phiếu của nhóm TNG. Chủ tịch MSB Trần Anh Tuấn được biết đến là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch TNG Holdings (ROX Group).