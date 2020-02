Phát hiện 1 cơ sở sản xuất khẩu trang trái phép tại Bình Dương

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 20/02/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Cảnh sát kinh tế Công an Thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang do ông Cao Hoàng Mai làm chủ, tại địa chỉ: Số 199 đường Phú Châu, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất 02 loại khẩu trang hiệu Ngô Trung và Famima nhưng không đăng ký kinh doanh, không công bố chất lượng. Đoàn kiểm tra tạm giữ 15.000 đơn vị sản phẩm khẩu trang thành phẩm (7.500 đvsp mang nhãn hiệu Ngô Trung, có ghi địa chỉ sản xuất trên nhãn là 1283, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức,TP HCM; 7.500 đvsp mang nhãn hiệu Famima có địa chỉ sản xuất ghi trên nhãn là 309/23, đường Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP HCM nhưng thực tế đang sản xuất tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Xét tính chất phức tạp của vụ việc, Đoàn kiểm tra thống nhất giao Đội Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.