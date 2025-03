Phát hiện 26 trường hợp công trình vi phạm xây dựng tại Tp.HCM trong 2 tháng đầu năm

Qua kiểm tra, Tp.HCM phát hiện 26 trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng (tăng là 44,4% so với cùng kỳ). Trong đó, sai phép 10/26 trường hợp (chiếm tỷ lệ 38,46% tổng số vi phạm), tăng 66,7% so với cùng kỳ; không phép 7/26 trường hợp (chiếm tỷ lệ 26,92% tổng số vi phạm), giảm 12,5% so với cùng kỳ; vi phạm khác 9/26 trường hợp (chiếm tỷ lệ 34,62% tổng số vi phạm), tăng 125% chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng…

Bên cạnh công tác kiểm tra, Thành phố cũng đã cấp phép 1.545 giấy phép xây dựng (giảm 49 giấy phép xây dựng, tỷ lệ giảm 3,1% so với cùng kỳ) với tổng diện tích sàn xây dựng trên 369.383m2.

Ngoài ra, Tp.HCM cũng chú trọng công tác bảo vệ môi trường với việc triển khai chương trình điều tra, đánh giá chất lượng môi trường đất và không khí, đồng thời cập nhật báo cáo Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025.

Trước đó, trong tháng 10/2204, Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra với 6.166 lượt kiểm tra để tìm công trình có các lỗi vi phạm trật tự xây dựng.

Qua kiểm tra, Sở Sở Xây dựng TP.HCM đã phát hiện 31 trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng (trái phép), tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, tỉ lệ tăng 29,2%. Trong đó, công trình sai phép là 11/31 trường hợp (chiếm tỉ lệ 35,48% tổng số vi phạm), giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Công trình không phép là 7/31 trường hợp (chiếm tỉ lệ 22,58% tổng số vi phạm), tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.

Các vi phạm khác là 13/31 trường hợp (chiếm tỉ lệ 41,94% tổng số vi phạm), tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. Chủ yếu các vi phạm là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng...