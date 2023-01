Phát hiện 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại nhà dân

Theo đó, ngày 4/1, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng Bình Hải trong lúc phối hợp tuần tra tại khu vực thôn Tân Đức, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện bà T. T. Q. H (trú ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) điều khiển xe máy chở theo 7 can nhựa chứa khoảng 200 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.



Qua làm việc, bà H khai, số nhiên liệu trên bà thu mua tại xã Bình Hải rồi vận chuyển đi bán cho bà Nguyễn Thị Hường (trú xã Bình Châu).

Từ lời khai của bà H, lực lượng tuần tra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an địa phương kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà Hường có 85 can nhựa, loại 30 lít và 7 thùng phi, loại 200 lít chứa chất lỏng cất giấu trong khuôn viên nhà. Bà Hường thừa nhận số chất lỏng chứa trong các thùng, phuy và can nhựa đều là dầu DO, số lượng khoảng 3.000 lít.

Qua kiểm tra, bà Hường không có giấy phép kinh doanh, không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Số dầu DO này được thu gom trôi nổi để bán lại cho chủ phương tiện, tàu cá thu lời.

Theo cơ quan chức năng, việc tồn trữ nhiên liệu tại nhà ở dẫn đến nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tính mạng, tài sản của nhân dân sinh sống trong khu dân cư.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lượng dầu và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.