Phát hiện cô giúp việc lương 15 triệu đồng/tháng vẫn “lấy bớt” tiền đi chợ, tôi không đuổi việc, thậm chí còn tăng lương

Người phụ nữ Lý Lâm Lâm (Trung Quốc) từng có những chia sẻ gây chú ý xoay quanh câu chuyện thuê người giúp việc gia đình. Cả cô Lý và chồng đều bận rộn, đang trên đà phát triển sự nghiệp. Họ vừa đón mẹ chồng 70 tuổi lên thành phố sống chung nên càng cần một người phụ giúp việc nhà.

Lý Lâm Lâm được người quen giới thiệu một cô giúp việc tên Quế Tú, 56 tuổi. Ban đầu người phụ nữ này mong muốn mức lương 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) nhưng vợ chồng Lý chưa có con nhỏ, công việc nhà không quá phức tạp nên họ thỏa thuận mức 4.000 NDT (gần 15 triệu đồng).

Theo đánh giá của Lâm Lâm, cô giúp việc này rất chuyên nghiệp, nấu ăn ngon và luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Người phụ nữ hài lòng vì nghĩ mình đã chọn được một người giúp việc lương thiện và trung thực, cho đến khi Lâm Lâm phát hiện ra sự việc gây ngỡ ngàng.

Ảnh minh hoạ

Trong một lần đi siêu thị nhỏ ở khu chung cư, cô Lý mới biết gần đây đang có chương trình giảm giá từ 20-60% các loại rau sau 18h. Trò chuyện với chủ siêu thị, người này cho biết cô Quế Tú thường xuyên đợi đến sau 6h mới thanh toán, luôn biết chọn rau củ nào tiết kiệm nhất. Trong khoảng một tháng nay, mỗi ngày khi đi chợ cô giúp việc có thể tiết kiệm khoảng 20 NDT (hơn 70.000 đồng), có hôm còn nhiều hơn.‏

‏Điều này khiến Lý Lâm Lâm bất ngờ vì cô đều đưa cô giúp việc đủ số tiền theo giá gốc của các loại rau mà không hề hay biết chương trình khuyến mãi. Khi cô kể lại cho chồng và mẹ chồng, 2 người đều cho rằng số tiền không đáng kể, việc siêu thị giảm giá cũng sắp kết thúc.

Tuy chấp nhận bỏ qua việc này cho cô giúp việc, Lý Lâm Lâm vẫn luôn cảm thấy cô Quế Tú có chuyện khó nói. Trong bữa ăn chung với gia đình họ Lý, người giúp việc đều gói các món ngon mang về nhà. Đồ ăn nhẹ hay hoa quả vợ chồng Lý Lâm Lâm không ăn hết cũng được người giúp việc nhanh chóng bỏ vào túi. Cô Quế Tú cũng không nhận lời đi du lịch cùng gia đình Lý, giải thích bản thân bận việc gia đình.

Ảnh minh hoạ

Trong dịp chồng đưa mẹ về quê, Lý Lâm Lâm cho cô giúp việc tạm nghỉ vài ngày rồi trực tiếp đến nhà người phụ nữ này theo địa chỉ trong hồ sơ việc làm. Cô Lý lấy lý do “có công chuyện tình cờ đi ngang qua”, được người giúp việc nhiệt tình đón tiếp. Căn phòng cô Quế Tú ở chỉ khoảng 20m2, kê một chiếc giường lớn, đồ đạc không có gì giá trị, thứ nhiều nhất trong nhà là những lọ thuốc.‏

‏Một cụ bà nằm trên giường khi thấy Lý Lâm Lâm liền muốn đứng dậy nhưng không được nên chỉ mỉm cười chào. Cô Quế Tú giới thiệu đây là mẹ mình, đã 82 tuổi nên di chuyển khó khăn nhưng đầu óc còn minh mẫn. Thấy Lý Lâm Lâm vẫn tò mò, người giúp việc kể qua về tình cảnh gia đình mình. Anh trai cô thất nghiệp, không chịu chăm sóc mẹ nên cô đảm đương trách nhiệm này. Chồng cô giúp việc mất sớm vì tai nạn, con trai cũng đi làm xa ít khi về nhà.

Nhìn quanh căn phòng 20m2, Lý Lâm Lâm phát hiện ra nhiều đồ ăn cô Quế Tú đem về là muốn cho mẹ già cùng ăn. Cô giúp việc cho biết mỗi tháng tốn hơn 1.500 NDT (5,5 triệu đồng) cho tiền thuốc của mẹ, tháng trước họ còn cần mua thêm thuốc. Sau khi trừ đi chi phí thuê nhà và sinh hoạt, cô gần như không dư dả được đồng nào, còn phải trả nợ từ ca phẫu thuật hồi đầu năm của mẹ. Lúc này Lý Lâm Lâm mới hiểu lý do vì sao cô phải giữ lại tiền giảm giá từ những hóa đơn mua hàng.

Ảnh minh hoạ

‏Người phụ nữ trở về nhà mà lòng nặng trĩu. Mẹ chồng và chồng Lý Lâm Lâm biết chuyện, đều nói nên tăng lương cho một người hiếu thảo và trách nhiệm như cô Quế Tú. Lý Lâm Lâm đề nghị mức lương 6.000 NDT (22 triệu đồng), cô giúp việc vô cùng vui mừng và hứa sẽ làm việc chăm chỉ, minh bạch trong vấn đề chi tiêu. ‏

‏Với Lý Lâm Lâm, người giúp việc cũng là một phần của gia đình nên việc thấu hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ nếu họ khó khăn sẽ góp phần giúp mối quan hệ gắn bó hơn. Khi đó, hiệu quả và sự tận tâm trong cách họ làm việc cũng tăng lên, có lợi cho cả đôi bên.

Theo Toutiao