Phát hiện kho hàng giả tại Hà Nội, do Dương Tấn Rine làm chủ

Một góc của kho hàng giả (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công thương)

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công thương cho biết, đơn vị đã phát hiện một cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma. Đây là cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội), với phần lớn số hàng được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, tối 8/12, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Dương Tấn Rine làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở kinh doanh này được xác định hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, nhưng không xuất trình được giấy đăng ký. Đại diện cửa hàng cho biết, điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025, nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Theo đó, Đoàn kiểm tra xác định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 7 Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Phần lớn số hàng tại cơ sở này được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử

Kiểm tra hàng hóa, lực lượng chức năng ghi nhận 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas, 14 áo thể thao mang nhãn hiệu Puma. Số hàng này phần lớn được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, nhưng đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng. Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023. Toàn bộ gần 6.500 sản phẩm đã được niêm phong, tạm giữ và chuyển về kho tang vật của Cục.

Ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường cho biết, việc phát hiện hàng nghìn bộ quần áo nghi giả mạo các thương hiệu lớn tại một điểm kinh doanh nhỏ lẻ cho thấy các đối tượng đã lợi dụng mô hình hộ kinh doanh để hoạt động ngoài sự kiểm soát. Đây là dấu hiệu cho thấy sự ẩn mình của các cơ sở kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.