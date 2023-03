Phát hiện mới về số tách cà phê có thể gây hại cho thận

Mặc dù có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê ở mức vừa phải có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người có thể gặp vấn đề sức khỏe do tác dụng phụ của cà phê. Mới đây, một nghiên cứu do trường Đại học Toronto thực hiện được công bố trên tạp chí Tạp chí Y tế JAMA Network Open của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng uống hơn 3 tách cà phê mỗi ngày có thể gây hại cho thận.

Nghiên cứu kéo dài 16 năm, được thực hiện trên 1.180 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18-45 bị huyết áp cao. Các tác giả nghiên cứu đã quan sát và đánh giá các yếu tố như tăng lọc cầu thận, albumin niệu (có nhiều albumin trong nước tiểu) và tăng huyết áp, các yếu tố được xem như là dấu hiệu phổ biến của rối loạn chức năng thận và bệnh thận.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người mang biến thể rs762551 của gen CYP1A2 (khoảng một nửa số người tham gia nghiên cứu) chuyển hóa caffeine chậm hơn người bình thường. Những người này có khả năng đối mặt với tình trạng rối loạn chức năng thận cao hơn 2,7 lần và có khả năng đối mặt với tình trạng tăng huyết áp cao gấp 2,8 lần nếu họ uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Sara Mahdavi, tại Khoa Y học Cộng đồng và Gia đình tại Đại học Toronto, cho biết: “Điều này có nghĩa là caffeine trong cà phê có thể gây hại cho thận của một số người”.

Các tác giả hy vọng nghiên cứu này sẽ góp phần thúc đẩy việc kiểm tra lại các khuyến nghị uống 400 milligrams caffeine (tương đương với 4-5 tách cà phê) một ngày vì khuyến nghị này có thể không phù hợp với một số người.

Ảnh minh họa.

Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Melanie Betz tại Khoa Thận học, Đại học Chicago - người không tham gia nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu góp phần nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng người. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về nguy cơ rối loạn chức năng thận ở nhóm mang biến thể gen nếu họ uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày".

Tuy nhiên, chuyên gia Betz nói thêm: “Nghiên cứu trên vẫn còn nhiều thiếu sót khi kết quả nghiên cứu không đề cập đến việc nhóm người mang biến thể gen có cần tránh uống cà phê hoàn toàn hay không”.

Ngoài ra, chuyên gia Betz cho rằng nghiên cứu chưa toàn diện bởi nó không đề cập đến các yếu tố khác trong chế độ ăn uống như ăn ít rau củ quả, ăn nhiều protein động vật vì đây đều là những yếu tố có tác động tiêu cực đến sức khỏe của thận.

Nguồn: Eat this not that, Medical News Today