Phát hiện ra loại dầu ăn siêu tốt với hương thơm đặc trưng giúp bạn ăn không biết chán mà lại giảm cân, phòng chống ung thư

Dầu mù tạt là một trong những loại dầu thường được sử dụng cho mục đích ẩm thực và trị liệu. Hương vị phong phú và mùi thơm của dầu được biết đến để tăng hương vị của bất kỳ món ăn nào. Chúng cũng rất giàu dinh dưỡng, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, dầu mù tạt bao gồm các axit béo như axit béo đơn bão hòa (59g), axit béo bão hòa (11g) và axit béo không bão hòa đa (21g). Dầu được sử dụng rộng rãi để nấu ăn ở khu vực phía bắc Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh và một số nước phương Tây.

Trong y học cổ truyền Ấn Độ, những lợi ích đáng kinh ngạc của dầu mù tạt trong khi nấu ăn được đề cập rất nhiều. Do có điểm bốc khói cao, dầu mù tạt rất lý tưởng để chiên rán, hâm nóng thức ăn. Dầu mù tạt đặc biệt có lợi cho tim, xương, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh do sự hiện diện của axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Do đó, chúng ta có thể sử dụng chúng để nấu ăn hàng ngày để đạt những lợi ích tuyệt vời ấy.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe siêu tuyệt vời của loại dầu này mà bất cứ bà nội trợ nào cũng nên biết, theo Boldsky:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim mạch vành (CHD) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Dầu ăn đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị và quản lý bệnh tim mạch vành. Theo một nghiên cứu, dầu mù tạt được đóng gói với các axit béo đơn bão hòa giúp giảm đáng kể nồng độ cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cực tốt.

Có đặc tính chống ung thư

Theo một nghiên cứu đăng trên Health, dầu mù tạt trong chế độ ăn uống có chứa axit béo không bão hòa đa omega-3 rất hiệu quả để giảm ung thư ruột kết ở động vật so với dầu cá hoặc dầu ngô trong chế độ ăn kiêng. Nghiên cứu cũng cho thấy khối u đã giảm đến 50% khi sử dụng loại dầu ăn này thường xuyên.

Hoạt động như một chất tăng cường vị giác

Allyl isothiocyanate, một hợp chất hóa học có trong dầu mù tạt chịu trách nhiệm tạo ra hương vị mạnh mẽ và cay nồng của dầu. Đây là lý do tại sao mù tạt được coi là một chất tăng hương vị vì nó nâng cao hương vị của mỗi món ăn được thêm vào.

Ức chế ung thư bàng quang

Dầu mù tạt có chứa một hợp chất hóa học gọi là Allyl isothiocyanate, có tác dụng ức chế sự phát triển của ung thư bàng quang tới 34,5%. Chất chống ung thư này trong dầu mù tạt cũng chịu trách nhiệm tạo ra mùi hăng đặc trưng của nó.

Cải thiện tiêu hóa

Đặc tính kháng khuẩn của dầu mù tạt chống lại các vi sinh vật của hệ thống tiêu hóa cùng với việc tiêu diệt vi khuẩn ở răng. Điều này giúp cải thiện tiêu hóa, sức khỏe của gan và lá lách giúp sản xuất các enzyme tiêu hóa.

Giảm cân

Dầu mù tạt giàu diacylglycerol giúp giảm đáng kể trọng lượng của cơ thể. Chưa kể, nó còn giúp giảm tổng lượng cholesterol của cơ thể với sự gia tăng nồng độ cholesterol HDL - cholesterol tốt trong cơ thể.

Giảm viêm

Dầu mù tạt rất hiệu quả để điều trị các bệnh viêm nhiễm. Thêm dầu mù tạt vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp kích hoạt các dây thần kinh cảm giác của cơ thể. Ngoài ra, sự hiện diện của allyl isothiocyanate trong dầu làm giảm một loạt các chứng viêm.