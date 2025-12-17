Phát hiện ra "môn thể thao kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất", vượt trội cả đi bộ và bơi lội

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Germanology đã phân tích dữ liệu về tuổi thọ của các vận động viên chuyên nghiệp, cho thấy mối liên hệ giữa loại hình tập luyện và việc kéo dài tuổi thọ. Theo đó, nghiên cứu phát hiện ra rằng các môn thể thao dùng vợt là loại hình tập luyện "kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất".

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 95.210 vận động viên đến từ 183 quốc gia và 44 môn thể thao. Sau khi tính toán và phân tích, họ kết luận rằng các môn thể thao dùng vợt giúp kéo dài tuổi thọ thêm 5,7 năm ở nam giới và 2,8 năm ở nữ giới. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đã giảm 47%, trong khi bơi lội và đi bộ, dù có lợi, chỉ giảm lần lượt 28% và 36%. Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm tới 56% nhờ các môn thể thao dùng vợt.

Các môn thể thao dùng vợt: Phục hồi sức khỏe toàn diện từ đầu đến chân

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Luyện tập các môn thể thao dùng vợt không chỉ giúp cải thiện việc cung cấp oxy cho cơ tim và chức năng tim, mà còn làm giảm huyết áp, mỡ máu, độ nhớt máu và mức độ viêm nhiễm trong cơ thể, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe não bộ và mắt

Trước khi đánh bóng, mắt quan sát quỹ đạo của bóng, não bộ nhanh chóng đưa ra phán đoán về tốc độ, góc độ và lực của bóng, và hệ thần kinh nhanh chóng truyền kết quả phân tích tổng hợp đến hệ vận động, huy động các nhóm cơ tương ứng để hoàn thành một loạt các động tác.

Giảm đau thoái hóa đốt sống cổ

Những người dành nhiều giờ làm việc tại bàn hoặc sử dụng điện thoại thường xuyên bị cứng cổ. Chơi cầu lông giúp kéo giãn các cơ cổ, giảm căng thẳng và mệt mỏi cơ bắp.

Cải thiện sự linh hoạt về thể chất

Các chuyển động cơ thể nhanh trong khi chơi và nhận bóng có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp.

Cải thiện tâm trạng

Môn thể thao vung vợt rất thú vị và mang tính tương tác cao. Bằng cách chạy và thay đổi tư thế cơ thể, người chơi có thể cảm nhận được sự tương tác khi đỡ bóng. Khi người đánh bóng thắng, sẽ có cảm giác thỏa mãn, điều này có thể mang lại niềm vui lớn cho cả tinh thần và thể chất.

Nên chuẩn bị những điều sau đây khi chơi các môn thể thao dùng vợt.

1. Chọn địa điểm và trang thiết bị phù hợp

Tốt nhất nên tập luyện trên các bề mặt có dầm hoặc bề mặt tổng hợp, tránh các bề mặt cứng như xi măng hoặc gạch để giảm áp lực lên khớp. Ngoài ra, hãy chọn thiết bị phù hợp với kỹ thuật, phong cách chơi và khả năng của bạn.

2. Khởi động và giãn cơ đúng cách

Trước khi tập luyện, việc khởi động rất quan trọng, thường bằng cách chạy bộ hoặc tập thể dục dụng cụ để kích hoạt hệ thần kinh cơ. Sau khi tập luyện, có thể sử dụng massage hoặc các bài tập giãn cơ tĩnh để thư giãn, loại bỏ mệt mỏi và thúc đẩy phục hồi.

3. Nắm vững các động tác kỹ thuật chính xác

Các nghiên cứu cho thấy kỹ thuật không đúng chiếm hơn một phần ba số chấn thương thể thao, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra chấn thương thể thao. Mỗi môn thể thao và mỗi động tác đều có những yêu cầu khác nhau; nên tìm đến huấn luyện viên chuyên nghiệp để được hướng dẫn đúng cách trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, hoặc học các kỹ thuật chính xác thông qua video.

4. Tập thể dục vừa phải để nâng cao thể lực

Mệt mỏi về thể chất có thể dẫn đến kỹ thuật kém và nhiều chấn thương cấp tính khác nhau. Nên tập thể dục 3 đến 5 lần một tuần, mỗi buổi kéo dài từ 45 đến 60 phút.

Theo Aboluowang