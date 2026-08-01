Phát hiện siêu tàu dài hơn 3 sân bóng ở vùng biển Việt Nam: 4.000 du khách cập bến, đi đâu trong 28 giờ?

Ngày 24/8, siêu tàu Adora Magic City chở khoảng 4.000 du khách từ Thâm Quyến, Trung Quốc đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Khác với nhiều chuyến tàu biển chỉ dừng trong ngày, Adora Magic City neo lại qua đêm và dự kiến rời cảng vào chiều 25/8, tạo điều kiện để du khách có thêm thời gian khám phá Nha Trang và các điểm đến lân cận.

Sự xuất hiện của con tàu thu hút sự chú ý không chỉ bởi lượng khách lớn mà còn bởi kích thước đặc biệt. Adora Magic City dài 323,6 m, tức dài hơn 3 sân bóng đá tiêu chuẩn đặt nối tiếp nhau, rộng 37,2 m và có 2.125 phòng nghỉ.

Siêu tàu có 16 tầng phục vụ hành khách, sức chứa tối đa hơn 5.200 người cùng khoảng 40.000 m² không gian công cộng. Bên trong là hệ thống nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu, khu vui chơi và nhiều dịch vụ giải trí, khiến con tàu được ví như một thành phố thu nhỏ trên biển.

Tuy nhiên, thay vì chỉ ở lại tận hưởng những tiện ích trên tàu, khoảng 4.000 du khách đã xuống cảng để bắt đầu hành trình khám phá Khánh Hòa.

Du khách từ siêu tàu đi đâu khi đến Nha Trang?

Theo Báo Khánh Hòa, rời siêu tàu, du khách bắt đầu hành trình khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Nha Trang và Khánh Hòa, từ Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn đến Chợ Đầm, Tháp Trầm Hương và bờ biển Nha Trang.

Trong số này, Tháp Bà Ponagar là một trong những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm ở Khánh Hòa. Công trình nằm trên một ngọn đồi gần cửa sông Cái, từ lâu đã trở thành điểm tham quan quen thuộc đối với khách quốc tế muốn tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và văn hóa bản địa.

Không xa Tháp Bà là chùa Long Sơn, nổi bật với tượng Kim Thân Phật Tổ trên đỉnh đồi. Đây cũng là một trong những địa điểm thường xuất hiện trong các hành trình tham quan thành phố Nha Trang.

Những du khách yêu thích kiến trúc có thể ghé Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, thường được gọi là Nhà thờ Đá. Công trình nằm trên khu đất cao giữa trung tâm thành phố, gây ấn tượng với kiến trúc Gothic cùng những khối đá mang vẻ cổ kính.

Trong khi đó, nhóm muốn nghỉ ngơi có thể lựa chọn I-Resort để trải nghiệm tắm khoáng nóng, còn Champa Island là điểm kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và các hoạt động bên sông.

Từ Chợ Đầm đến bờ biển Nha Trang

Một phần hành trình của du khách trên siêu tàu cũng hướng tới những địa điểm gần gũi với đời sống địa phương.

Chợ Đầm là một trong những điểm mua sắm quen thuộc tại Nha Trang, nơi khách du lịch có thể tìm thấy nhiều loại đặc sản, đồ khô, hải sản và sản phẩm lưu niệm. Với khách tàu biển có quỹ thời gian hạn chế, đây là một lựa chọn thuận tiện để vừa tham quan vừa mua quà trước khi trở về tàu.

Du khách cũng được đưa tới khu vực trung tâm thành phố với Quảng trường 2/4, Tháp Trầm Hương và Công viên bờ biển Nha Trang. Đây là khu vực nằm sát bãi biển, thuận tiện để đi bộ, ngắm biển và cảm nhận không khí của thành phố du lịch.

Ngoài tham quan, đoàn khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn truyền thống tại các nhà hàng ở khu vực Nha Trang.

Với hành trình kéo dài từ ngày 24 đến chiều 25/8, khoảng thời gian neo qua đêm giúp du khách không phải quá vội vàng như những chuyến tàu chỉ dừng vài giờ. Đây cũng là lợi thế để các điểm đến, nhà hàng, khu mua sắm và dịch vụ du lịch trên bờ có thêm cơ hội phục vụ dòng khách quốc tế.

Du lịch tàu biển Khánh Hòa tăng mạnh

Sự xuất hiện của Adora Magic City không phải trường hợp riêng lẻ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến ngày 24/8, địa phương đã đón 36 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 55.467 lượt khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, từ cuối tháng 8 đến hết năm 2026, Khánh Hòa dự kiến còn đón thêm 26 chuyến tàu du lịch biển quốc tế.

Những con số này cho thấy du lịch tàu biển đang trở thành một nguồn khách đáng chú ý đối với Nha Trang, Khánh Hòa. Khác với khách đến bằng đường hàng không và lưu trú nhiều ngày, khách tàu biển thường có thời gian trên bờ ngắn hơn, vì vậy các hành trình kết nối nhiều điểm tham quan trong khoảng một ngày hoặc qua đêm đóng vai trò quan trọng.

Việc một siêu tàu chở khoảng 4.000 du khách lựa chọn neo lại qua đêm cũng tạo thêm cơ hội để địa phương quảng bá không chỉ bãi biển mà cả các sản phẩm văn hóa, di tích, ẩm thực, nghỉ dưỡng khoáng nóng và mua sắm.

Sau khi kết thúc hành trình tại Khánh Hòa vào chiều 25/8, Adora Magic City tiếp tục hải trình quốc tế. Còn với Nha Trang, hình ảnh hàng nghìn du khách cùng lúc xuống từ một siêu tàu dài hơn 3 sân bóng phần nào cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố biển đối với dòng khách tàu biển quốc tế.

Theo Báo Khánh Hòa, Nhân Dân, Tuổi Trẻ