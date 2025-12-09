Phát minh "chưa từng có từ kỹ sư Mỹ" có thể rung chuyển ngành vận tải hạng nặng toàn cầu

Các kỹ sư tại Đại học Purdue (Indiana, Mỹ) vừa đạt bước đột phá lớn: Sạc không dây thành công cho xe tải điện hạng nặng đang di chuyển trên đường cao tốc với công suất lên tới 190 kW – tương đương lượng điện tiêu thụ của khoảng 100 hộ gia đình trung bình, IE thông tin ngày 7/12.

Một chiếc xe tải hạng nặng Cummins chạy điện đang sạc khi chạy trên đoạn đường thử nghiệm trên Quốc lộ 52/Quốc lộ 231 ở West Lafayette. Nguồn: Ảnh của Đại học Purdue/Kelsey Lefever

Thử nghiệm diễn ra trên đoạn đường dài 400 mét thuộc Quốc lộ 52/231 tại West Lafayette. Đội ngũ nghiên cứu đã lắp hệ thống cuộn dây phát điện ngầm dưới lớp bê tông đường. Chiếc xe đầu kéo điện Cummins Class 8 được cải tiến đặc biệt (lắp cuộn dây thu dưới gầm xe) đã chạy qua đoạn đường này với tốc độ 105 km/h và nhận điện ổn định 190 kW trong suốt quá trình.

Nhóm nghiên cứu báo cáo rằng mặc dù sạc xe điện không dây không phải là công nghệ mới, nhưng việc cung cấp gần 200 kilowatt ở tốc độ đường cao tốc cho xe tải hạng nặng là điều chưa từng có ở Mỹ.

Tiến sĩ Dionysios Aliprantis, giáo sư kỹ thuật điện Purdue, nhấn mạnh: "Truyền tải năng lượng qua từ trường, xuyên bê tông, đến một mục tiêu di động nặng hàng chục tấn ở mức năng lượng cao gấp hàng nghìn lần so với sạc điện thoại là thách thức kỹ thuật cực lớn."

Các cuộn dây truyền điện đến các cuộn dây thu được gắn ở gầm xe tải điện hạng nặng. Ảnh của Đại học Purdue / Kelsey Lefever

Ông John Kresse, kỹ sư công nghệ trưởng của Cummins, cho biết quá trình thử nghiệm trên đường diễn ra đặc biệt tốt. “Với công suất cao và cấu trúc chi phí đầy hứa hẹn, công nghệ này đại diện cho một giải pháp thiết thực và có khả năng thay đổi hoàn toàn tương lai vận tải thương mại đường bộ"

Công nghệ được thiết kế ưu tiên cho xe tải hạng nặng – loại phương tiện cần năng lượng lớn nhất. Nhóm nghiên cứu tin rằng khi xe có thể sạc trong lúc chạy, kích thước và trọng lượng pin sẽ giảm đáng kể, giúp xe tải điện và cả xe con trở nên thực tế hơn.

Thành công này mở ra khả năng xây dựng các "đoạn đường sạc" trên cao tốc Mỹ trong tương lai gần, giảm đáng kể nỗi lo hết pin và thời gian dừng sạc cho xe điện, đặc biệt trong ngành vận tải hàng hóa toàn cầu. Từ đó mở ra tương lai bền vững hơn cho ngành này.